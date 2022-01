Czy Marion Marechal Le Pen wykręci ciotce numer w kampanii wyborczej?

Okazuje się, że Marion Maréchal „myśli” o dołączeniu do Érica Zemmour. Byłby to ciężki cios dla jej ciotki Marine Le Pen, szefowej Zjednoczenia Narodowego, która walczy na francuskiej prawicy o rząd dusz właśnie z publicystą.

Po której stronie zagra w kampanii wyborczej Marion Maréchal? – zastanawiają się francuskie media. Obecna dyrektor ISSEP (szkoła elit politycznych) zachowuje od dawna pewien dystans wobec Marine i jest bliższa klasycznemu konserwatyzmowi, niż jej ciotka.

Media podają, że siostrzenica kandydatki RN i wnuczka Jean-Marie Le Pena „myśli” o przyłączeniu się do ekipy Erica Zemmoura, chociaż jeszcze „nie zapadła żadna decyzja”.

Niektórzy uważają, że Marion Maréchal nie będzie chciała tworzyć „rodzinnych podziałów”, ale inni wskazują, że ta była młoda deputowana tęskni za polityką i ideowo byłoby jej do Zemmoura najbliżej. Towarzyszyła temu kandydatowi podczas jego podróży na Węgry w październiku 2021 roku na forum demografii.

Obecnie 32-letnia Marion Marechal Le Pen zerwała wcześniej politycznie więzi ze swoją ciotką. Do obozu Zemmoura dołączył też niedawno ważny polityk RN Gilbert Collard. Sama zainteresowana mówiła, że jeśli „poprze Érica”, to nie po to, by pokręcić się w jego otoczeniu i uścisnąć kilka rąk, ale oznaczałoby to powrót do polityki i tym samym opuszczenie założonej przez siebie szkoły ISSEP. „To wybór życia i ciężka decyzja ”- mówiła Marion Marechal.

W pojedynku na prawicy o wejście do II tury w sondażach na razie górą jest Marine Le Pen (ok. 20%), która odzyskała przewagę nad Zemmourem (ok. 12-13%).

Źródło: Le Figaro