Ilu jest zakażonych wśród w pełni zaszczepionych? Tego nie powiedzą w mediach głównego nurtu. Tygodniowy raport nie pozostawia złudzeń

Ministerstwo zdrowia opublikowało raport o zakażeniach i zgonach z uwzględnieniem zaszczepionych i niezaszczepionych. Kolejny tydzień z rzędu większość zakażonych to w pełni zaszczepieni.

O tych danych nie usłyszycie ani w mediach głównego nurtu, ani od większości gadających politycznych i eksperckich głów, bo są po prostu niewygodne.

A prawda jest taka, że w 2022 roku większość spośród zakażonych koronawirusem to osoby w pełni zaszczepione. Wśród zgonów przypisanych do covida korelacja jest następująca – ok. 25 proc. to zaszczepieni, a 75 proc. to niezaszczepieni.

Ministerstwo zdrowia, wyliczając swoje statystyki i publikując je na Twitterze, bierze pod uwagę wszystkie zakażenia w Polsce od momentu rozpoczęcia szczepienia drugą dawką, czyli od 17 stycznia br. Tego dnia podano 3 tys. drugich dawek.

W styczniu czy lutym praktycznie nikt w Polsce nie był w pełni zaszczepiony (za takie uznaje się osoby 14 dni po drugiej dawce, wszelkie wcześniejsze zakażenia, np. dwa dni po pierwszej, albo siedem po drugiej dawce lądują w statystyce niezaszczepieni), przez kraj przechodziła trzecia fala i notowano po kilkanaście tysięcy dziennych przypadków zachorowań na COVID-19, a zakażenia z tego okresu wlicza się do ogólnej statystyki zaszczepieni/niezaszczepieni.

Bardziej miarodajne jest porównanie liczby zakażeń wśród zaszczepionych i niezaszczepionych tydzień do tygodnia. Zresztą sam Niedzielski w wielu przypadkach apeluje, by porównywać statystyki covidowe właśnie tydzień do tygodnia, a w kwestii zakażeń i zgonów niezaszczepionych/zaszczepionych jego resort nagle sięga po dane od dnia, gdy pierwsze osoby przyjęły drugą dawkę szczepionki.

Tygodniowe zakażenia i zgony wśród zaszczepionych i niezaszczepionych

W minionym tygodniu, od 21 do 27 stycznia, opierając się na oficjalnych danych z MZ widzimy, że wśród wszystkich zakażeń 57,86 proc. stanowili zaszczepieni. A w pełni zaszczepionych osób w Polsce jest 57,35 proc.

21 stycznia:

Liczba zakażeń w Polsce od momentu rozpoczęcia szczepienia drugą dawką – 2 953 865

Liczba zakażeń wśród w pełni zaszczepionych po upływie 14 dni od pełnej dawki – 680 743

28 stycznia:

Liczba zakażeń w Polsce od momentu rozpoczęcia szczepienia drugą dawką – 3 263 350

Liczba zakażeń wśród w pełni zaszczepionych po upływie 14 dni od pełnej dawki – 859 804

Biorąc pod uwagę różnice w raportach z 28 i 21 stycznia widzimy, że w tym czasie zanotowaliśmy w Polsce 309 485 zakażeń koronawirusem. Wśród w pełni zaszczepionych wykryto 179 061 zakażeń, czyli 57,86 proc. ogółu.

Jeśli chodzi o zgony przypisane do covida, sytuacja wygląda następująco:

21 stycznia:

Liczba zgonów w Polsce od momentu rozpoczęcia szczepienia drugą dawką – 67 574

Liczba zgonów wśród w pełni zaszczepionych po upływie 14 dni od pełnej dawki – 8 161

28 stycznia:

Liczba zgonów w Polsce od momentu rozpoczęcia szczepienia drugą dawką – 68 855

Liczba zgonów wśród w pełni zaszczepionych po upływie 14 dni od pełnej dawki – 8 523

W minionym tygodniu do covida przypisano zatem 1281 zgonów. 362 zmarłe osoby były w pełni zaszczepione. Oznacza to, że 28,26 proc. zmarłych to w pełni zaszczepieni, a 71,74 proc. to niezaszczepieni.

📊 Zaledwie 3,96% w pełni zaszczepionych zostało zakażonych. 📊 Od momentu rozpoczęcia szczepienia drugą dawką 26,34% zakażeń stanowili w pełni zaszczepieni. pic.twitter.com/Fpvu7cpZTB — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) January 28, 2022