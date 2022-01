Nadciąga niszczycielska wichura. Ryzyko pojawienia się trąby powietrznej. Już dzisiaj zacznie mocno wiać

Już dzisiaj wiatr będzie wiał z prędkością do 90 km/h nad morzem i do 75 km/h w centrum kraju, a wieczorem będzie się nasilał. Najgorzej będzie w niedzielę. Na północnym zachodzie kraju istnieje ryzyko pojawienia się trąby powietrznej.

W nocy z soboty na niedzielę będzie wiało bardzo mocno. Porywy nad morzem wyniosą do 130 km/h, w centrum kraju do 110 km/h.

Wysoko w Sudetach wiatr może wiać z prędkością do 150 km/h. Wiatr zachodni i północno-zachodni. Na północy i na wschodzie kraju możemy się spodziewać burz.

Polscy Łowcy Burz ostrzegają:

„Tak duże prędkości wiatru mogą być przyczyną powstania licznych szkód, przerw w dostawie elektryczności i innych mediów oraz wypadków zagrażających utratą zdrowia i życia. W związku z nadchodzącą wichurą należy odpowiednio zabezpieczyć swój dobytek, posprzątać balkony, sprawdzić stan dachów, a samochody przeparkować z dala od drzew i bilbordów. Auta najlepiej pozostawić w garażu podziemnym. Podczas najsilniejszej fazy wichury należy też ograniczyć do niezbędnego minimum podróże samochodem, a podczas każdego wyjścia z domu zachować szczególną ostrożność.”

Ich zdaniem prędkość wiatru w porywach może osiągać 120-130 km/h na wybrzeżu, a w głębi lądu 90-110 km/h.

Prognozowane są burze, a także zwiększone ryzyko wystąpienia trąb powietrznych.

„Ponownie podczas najbardziej zimowego miesiąca w ciągu roku nad Polską pojawi się sytuacja sprzyjająca występowaniu burz. Tym razem nie spodziewamy się jednego, dużego układu liniowego, jak to było chociażby 17 stycznia 2022r., ale mimo wszystko burze – jeśli się tylko uformują – mogą być groźne i przynosić niszczycielskie porywy wiatru. Na północnym zachodzie kraju dodatkowo istnieje ryzyko pojawienia się trąby powietrznej.”

„Niewykluczony jest także grad o średnicy do 2-3 cm oraz intensywne opady krupy śnieżnej mocno ograniczające widzialność i pogarszające warunki na drogach. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz będzie w nocy z soboty na niedzielę i w niedzielę nad ranem. W nocy burze najpierw powinny pojawić się na północnym zachodzie Polski, a później dość szybko przesuną się na południowy wschód, w stronę środkowej części kraju. Ich strefa wraz z chłodnym frontem atm. do godziny 7:00 w niedzielę może dojść do linii Wrocław – Warszawa.”

„W związku z bardzo dynamiczną sytuacją w naszej prognozie konwekcyjnej po raz kolejny w tym roku uwzględniono 2. stopień zagrożenia! Uważajcie na siebie!” – apelują Polscy Łowcy Burz.

Źródła: PAP/Polscy Łowcy Burz