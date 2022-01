O. Rydzyk PRZYZNAJE: „Ja się zaszczepiłem trzeci raz”. Opowiedział o zakrzepicy współbrata [VIDEO]

Sprawa pandemii bardzo kłóci Polaków — powiedział w sobotę w Toruniu o. dr Tadeusz Rydzyk, założyciel Radia Maryja. Dodał, że w jego ocenie powinno się dać „siłę argumentu, a nie argument siły”. Przyznał, że sam zaszczepił się przeciw COVID-19 trzecią dawką, bo posłuchał lekarzy, którym ufa.

Założyciel Radia Maryja i Telewizji Trwam otworzył sympozjum pt. „Oblicza pandemii” w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

– Sprawa pandemii bardzo kłóci nas Polaków. Nosi maseczkę? Nie? (Wtedy – przyp. red.) zwyzywa, bije. Jak tak można? Dajmy argument prawdy. Siła argumentu, a nie argument siły, bo ja mam władzę – to ma być tak. (…) To, że pandemia jest, to jest. To przecież widać, ludzie umierają – mówił o. Rydzyk.

Dodał, że sympozjum zorganizowane w szkole założonej przez ojców redemptorystów nie jest absolutnie po to, „żeby się komuś przeciwstawiać”.

– Tylko po to, żeby rozmawiać, aby być bogatszym. Tak, żebyśmy jeszcze lepiej dla ludzi pracowali, służyli dla ojczyzny, dla Kościoła. My jesteśmy istotami myślącymi – dodał.

Przyznał, że sam zaszczepił się przeciw COVID-19 już trzecią dawką. – Ja, żeby było jasne, ja się przyznaję, ja się zaszczepiłem trzeci raz. (…) Moi współbracia nie wszyscy się zaszczepili. A po szczepionce to jeden dostał i zakrzepicy – mówił.

– Ja posłuchałem lekarzy. Po to jest medycyna. Słuchajmy uczciwych, mądrych lekarzy. Ja szukam mądrych. Nigdy mnie nie zawiedli, nigdy nie okłamali – dodał. Apelował jednak o to, aby nie dzielić Polaków w związku z tym, w jaki sposób podchodzą do pandemii czy szczepień.

W sympozjum zorganizowanym przez AKSiM założonej przez o. dr. Tadeusza Rydzyka wzięli udział m.in. dr Marek Sobolewski, statystyk z Politechniki Rzeszowskiej, a także doktorzy Włodzimierz Bodnar (pulmonolog, pediatra) i Zbigniew Martyka (internista, specjalista chorób zakaźnych), dr Paweł Basiukiewicz (kardiolog, internista), a także red. Jan Pospieszalski, ks. prof. Paweł Bortkiewicz i prawnik Łukasz Bernaciński, członek zarządu Instytutu Ordo Iuris.

Źródła: PAP/NCzas