Prezydent Duda leci do Pekinu

Jeżeli sytuacja epidemiczna albo sytuacja bezpieczeństwa naszych granic nie pokrzyżują planów, to prezydent Andrzej Duda wybiera się na otwarcie zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie – zapowiedział w sobotę doradca prezydenta Paweł Mucha.

Mucha pytany był w sobotę w Radiowej Trójce o to, czy prezydent Andrzej Duda powinien udać się na igrzyska olimpijskie w Pekinie i spotkać się z przywódcą Chin.

„Jeżeli sytuacja epidemiczna albo sytuacja bezpieczeństwa naszych granic nie pokrzyżują takich planów, to pan prezydent wybiera się na otwarcie zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie” – oświadczył doradca prezydenta.

Przypomniał, że prezydent Duda był już wcześniej na otwarciu olimpiady w Tokio. „To jest kontekst sportowy, wsparcia polskich sportowców” – podkreślił Mucha.

Natomiast – jak dodał – „oczywiście jest też tak, że Chiny są naszym strategicznym partnerem, są dzisiaj jednym z najpotężniejszych państw świata”. „Przypomnę, że od 2016 roku, kiedy przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej był w Warszawie mamy partnerstwo strategiczne. Podkreślane są specjalne relacje polsko-chińskie. Chińczycy przywiązują do tego ogromną wagę” – zaznaczył doradca prezydenta.

„I jest zaproszenie ze strony chińskiego przywódcy do rozmowy z panem prezydentem Andrzejem Dudą. Więc to jest absolutny atut, jeśli chodzi o relacje polsko-chińskie, że one na tym najwyższym szczeblu są w takiej formule, że Chińczycy dostrzegają i widzą potrzebę utrzymywania bardzo bliskich więzi z nami” – powiedział Mucha.

Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie rozpoczną się 4 lutego i będą trwały dwa tygodnie.



