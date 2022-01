Kraska apeluje o ograniczenie kontaktów: „Wytrzymajmy jeszcze te kilkanaście tygodni”

Najwięcej zaszczepionych jest w grupie osób powyżej 60. roku życia, ale jednocześnie najwięcej tych osób umiera z powodu COVID-19, w dobie piątej fali seniorzy powinni ograniczyć kontakty z innymi osobami – mówił w niedzielę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Przedstawiciel resortu zdrowia, który w niedzielę był gościem TVP Info podkreślił, że „szczepienie w jakimś stopniu chroni nas przed ciężkim przebiegiem, hospitalizacją przed śmiercią, ale na pewno nie chroni przed nas przed zakażeniem”.

Wiceminister zwrócił uwagę, że grupa seniorów, osób powyżej 60. roku życia w Polsce jest „dość dobrze wyszczepiona”. – Osoby powyżej 60. roku życia, to jest 78 proc. wszystkich osób, które są zaszczepione. W tym przedziale wiekowym, to dość wysoki wskaźnik, ale jeśli niestety spojrzymy na wskaźnik, ile osób przegrywa walkę z koronawirusem – to są osoby głównie powyżej 60. roku życia. To jest 87 proc. wszystkich – wskazał.

Kraska zaapelował do seniorów, by w dobie „piątej fali” koronawirusa i szczególnie zakaźnego wariantu omikron, ograniczyli kontakty z innymi osobami. – Wytrzymajmy jeszcze te kilkanaście tygodni (…) Tutaj statystyki są bezlitosne. Te osoby mają wiele chorób współistniejących. Każda infekcja, każde zakażenie koronawirusem może powodować zdecydowanie pogorszenie ich stanu zdrowia. Stąd mój apel: przestrzegajmy tych wszystkich naszych zaleceń, ograniczmy kontakty. Mam nadzieję, że to jeszcze kilka tygodni i będziemy powoli wychodzić z tej piątej fali – powiedział.

Wiceszef resortu zdrowia dodał, że przy dziennej liczbie zakażeń na poziomie 50 tys. przypadków, 15 proc. z nich to osoby powyżej 60. roku życia, czyli ok. 7-7,5 tys. zakażonych.

Jak mówił wprowadzenie bezpośredniego badania pacjenta w wieku powyżej 60 lat przez lekarza POZ w ciągu 48 godzin od wykrycia u niego zakażenia, może pozwolić na ograniczenie liczby osób, które umrą w powodu COVID-19. – Tych zgonów mamy bardzo dużo. To jedna z metod, która – mam nadzieję – pozwoli uniknąć niepotrzebnych zgonów – zaznaczył.

Źródło: PAP