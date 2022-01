Hipokryzja Trzaskowskiego i świty. Fajerwerki na sylwestra – złe, okropne! Fajerwerki u Owsiaka – jak najbardziej wspaniałe!

30 stycznia odbył się kolejny, 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pod koniec dnia, tradycyjnie już, w wielu miastach w Polsce puszczono fajerwerki w ramach „Światełka do nieba”.

Nie byłoby w tym oczywiście nic złego, gdyby nie fakt, że w akcji uczestniczyły osoby, którym bardzo przeszkadza, gdy fajerwerki puszczane są w sylwestra, a w ogóle nie przeszkadza, gdy puszczane są podczas imprezy Owsiaka.

Weźmy na przykład taką Warszawę i Rafała Trzaskowskiego. Kilka tygodni temu nad „problemem”, tuż przed sylwestrem, pochylili się nawet stołeczni radni, którzy zagłosowali i wydali oficjalne stanowisko.

„Zbliża się okres sylwestra, który nam kojarzy się z zabawą, dla zwierząt natomiast to czas stresu. W trosce o bezpieczeństwo zwierząt domowych i dzikich Rada m. st. Warszawy apeluje do warszawiaków o nieużywanie środków pirotechnicznych” – czytaliśmy.

Sam Trzaskowski również od kilku lat walczy z fajerwerkami. Apeluje do mieszkańców, by z uwagi na dobro i komfort zwierząt, zrezygnowali z „kilkuminutowej atrakcji”.

„Zwierzęta mają bardziej wyostrzone zmysły, zwłaszcza zmysł słuchu oraz zupełnie inną percepcję. Podczas wybuchów sztucznych ogni i petard, którym towarzyszy huk i rozbłyski, zwierzęta wpadają w panikę i próbują znaleźć bezpieczne, ciche i spokojne miejsce. Z uwagi na to, że kilkuminutowa atrakcja dla ludzi nie jest warta wielogodzinnej traumy zwierząt, w Warszawie w 2018 r. podjęto decyzję o zastąpieniu sztucznych ogni pokazami laserowymi” – pisał nie tak dawno jeden z liderów PO.

Amatorom sylwestrowej pirotechniki przypominam, że zwierzaki źle znoszą taką zabawę. Czasami po prostu się boją, ale często to także zagrożenie dla ich zdrowia, a nawet życia. Dlatego #WarszawaNieStrzela w Sylwestra! I Was zachęcam do tego samego. Pamiętajcie – Bąbel patrzy… pic.twitter.com/5204vCtNK5

