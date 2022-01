Novak Đoković przerywa milczenie. Nieszczepiony mistrz skomentował finał Australian Open

Novak Đoković, uważany za najlepszego tenisistę świata, z powodu braku szczepienia, nie został dopuszczony do udział w Australian Open, w związku z czym nie mógł bronić wywalczonego rok wcześniej trofeum. Teraz Serb skomentował finał turnieju, z którego został usunięty.

Pochodzący z Belgradu tenisista miał zawalczyć o 10. tytuł w Melbourne i rekordowe w historii 21. zwycięstwo w imprezie tej rangi. Đoković na początku dostał zapewnienie, że będzie mógł wziąć udział w rywalizacji. Przybył do Australii, gdzie pojmano go, uwięziono i nawet grożono więzieniem. Ostatecznie unieważniono jego wizę i deportowano go z powrotem do Europy.

Pod nieobecność mistrza imprezę wygrał Rafael Nadal. Serbski tenisista skomentował sukces, który jego rywal osiągnął, gdy on nie mógł grać.



– Gratulacje dla Rafaela Nadala za 21. tytuł wielkoszlemowy. Duch walki imponujący jak zawsze, co i tym razem dało świetny rezultat – napisał, dodając „Enhorabuena”, co po hiszpańsku jest wyrazem uznania.

Sportowiec skomentował też grę przeciwnika Nadala, reprezentującego Rosję Daniiła Miedwiewiewa.

– Daniił Miedwiediew grał z wielką pasją i determinacją, dając z siebie wszystko – podkreślił.

Źródło: Interia