Pieniądze im śmierdzą. Owsiak zablokował aukcję myśliwych na WOŚP 2022

Myśliwi z Zielonej Góry wystawili na WOŚP polowanie. Jerzy Owsiak najwyraźniej pogardził pieniędzmi, które chcieli podarować jego fundacji, bo zablokował zbiórkę.

Niby zbiórki WOŚP są apolityczne i niby chodzi o pomoc dzieciom, a jednak okazuje się, że niektórym zbierać nie wolno i od niektórych pieniądze Owsiakowi śmierdzą.

Myśliwi z Zielonej Góry chcieli wesprzeć zbiórkę i na aukcję wystawili polowanie. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zablokowała inicjatywę.

– Mógłbym się rozpisywać jak przez 30 lat wspieram orkiestrę. […] Licytacja miała trwać 10 dni i wystartowała od 1 zł, po 2 dniach było na liczniku 2100 zł i z informacji jakie dostaje od Was wiem, że było by więcej. Niestety dziś rano dostałem e-mail od portalu allegro z informacją, że moja aukcja jest niezgodna z regulaminem. Odpisałem i poprosiłem o uzasadnienie, otrzymałem je i tu jest moje największe zdziwienie: „Dzień dobry, dziękuję za skontaktowanie się z nami w sprawie usunięcia Pana oferty. Otrzymaliśmy zgłoszenie od WOŚP, że dana oferta może negatywnie wpływać na wizerunek organizacji charytatywnej, w związku z tym powołując się na zapis w regulaminie organizacji, zobowiązani byliśmy do usunięcia Pana oferty z naszego serwisu. Bardzo proszę, aby nie wystawiał Pan takiej oferty ponownie – piszą myśliwi na fanpage’u Vademecum.

Z interwencji WOŚP-u cieszą się celebryci. I nagle nikt nie mówi, że liczy się każda złotówka, a akcja jest ponad podziałami…