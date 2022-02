Protest pod Sejmem. Braun parafrazuje słowa do Niedzielskiego. „BĘDZIESZ NAM WISIAŁ” [VIDEO]

Pod Sejmem odbywa się protest przeciwko nowej ustawie sanitarnej, nakazującej masowe testowanie Polaków oraz dającej możliwość wyciągnięcia od współpracownika 15 tysięcy złotych. Poseł Konfederacji Grzegorz Braun, oceniając ustawę, sparafrazował słowa, które kilka miesięcy temu wypowiedział z mównicy sejmowej do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

W projekcie, potocznie nazwanym „lex konfident” zapisano tajemnicze hasło „świadczenie odszkodowawcze”. Wymyślono, że pracownik, który nie okazał wyniku testu, może nadal świadczyć pracę, ale jeśli zakazi innego pracownika, to może zapłacić mu odszkodowanie.

Kara miałaby wynosić równowartość 5-krotności minimalnego wynagrodzenia – aktualnie zatem to 15 050 zł.

Protesty pod Sejmem

Pod Sejmem przeciwko ustawie 1981 protestuje kilka organizacji. Pojawili się na nim także posłowie Konfederacji.

Grzegorz Braun, oceniając ustawę „lex konfident”, nawiązał do swoich słynnych już słów wypowiedzianych pod adresem ministra Niedzielskiego.

– To ustawa, którą – gdyby przeszła – moglibyście państwo wykorzystać i zaadresować do dowolnego ministra czy posła ‚Zjednoczonej Koalicji Covidowej’ z zawołaniem: BĘDZIESZ NAM WISIAŁ – powiedział Braun.

– 15 tysięcy złotych, zgodnie z literą tej ustawy – dodał po chwili.

– Mamy jednak nadzieję, że nie dojdzie do tego etapu. Mamy nadzieję, że samokompromitująca się radosna twórczość PiS przepadnie – zaakcentował.

Braun zwrócił uwagę, że debata covidowa w Polsce polega w głównej mierze na „licytacji” na zamordyzm ze stronu PiS-u i większości parlamentarnej opozycji.

– Oni dopingują, szczują, judzą. Odpytują PiS z tego, kiedy wreszcie zarządzi totalny przymus wszystkiego, co do tej pory zaświtało w głowach szalonych naukowców czy głowach ‚ministrów choroby i nagłej śmieci’, którzy plączą się w zeznaniach i co chwilę zmieniają koncepcję – mówił o PiS-ie oraz tzw. totalnej opozycji Braun.