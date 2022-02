Zmniejsza się różnica między PiS-em i KO. Konfederacja dogoniła Polskę 2050 i jest na podium [SONDAŻ]

Zjednoczona Prawica notuje spadek poparcia, ale dalej pozostaje liderem. Rośnie poparcie dla Konfederacji, spada zaś dla Polski 2050, co sprawia, że partie te zajmują ex aequo trzecie miejsce – wynika z najnowszego sondażu Kantar Public.

W styczniu wśród Polaków, którzy zadeklarowali gotowość wzięcia udziału w wyborach do Sejmu, największe poparcie uzyskało ponownie Prawo i Sprawiedliwość razem z Solidarną Polską i Republikanami, osiągając wynik na poziomie 27 procent – podaje Kantar Public.

Oznacza to spadek poparcia o 1 punkt procentowy.

Zmniejszyła się różnica między Zjednoczoną Prawicą, a drugą Koalicją Obywatelską. Poparcie dla tej formacji wynosi 26 procent (bez zmian).

Na podium wskakuje Konfederacja, która znalazła się ex aequo na trzecim miejscu z Polską 2050 Szymona Hołowni. Obie partie cieszą się poparciem 9 procent badanych, co w przypadku Konfederacji oznacza wzrost poparcia o 1 punkt procentowy, a dla Polski 2050 Szymona Hołowni to spadek o 2 punkty procentowe.

Próg wyborczy przekroczyłaby jeszcze Lewica, która zdobyła w najnowszym sondażu 7 procent (bez zmian). Do Sejmu nie dostałyby się PSL-Koalicja Polska i ugrupowanie Kukiz’15, osiągając 3 procent poparcia oraz partia Porozumienie Jarosława Gowina, uzyskująca 1 procent głosów.

W przypadku Kukiz’15 oznacza to wzrost poparcia o 2 punkty procentowe, zaś jeśli chodzi o poparcie PSL-Koalicji Polskiej oraz Porozumienia nie odnotowano zmian.

W styczniu 67 procent Polaków zadeklarowało chęć udziału w wyborach do Sejmu, gdyby odbyły się w najbliższą niedzielę; 30 procent z nich zdecydowanych jest do wzięcia udziału w głosowaniu, natomiast 37 procent – raczej planuje wziąć udział w wyborach.

Przeciwne stanowisko wyraża 22 procent respondentów – z których 12 procent zapowiada, że raczej nie pójdzie głosować, natomiast 10 procent – zdecydowanie nie weźmie udziału w wyborach. 11 procent Polaków jeszcze nie wie, czy odda swój głos w wyborach.

Badanie przeprowadzono pomiędzy 21-26 stycznia 2022 r., na próbie reprezentatywnej 986 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat (preferencje partyjne: N=662 osób deklarujących „zdecydowanie” lub „raczej” zamiar uczestniczenia w wyborach). Technika badania to wywiady bezpośrednie wspomagane komputerowo (CAPI). Realizacja terenowa badania została wykonana przez Research Collective na zlecenie Kantar Public.

Źródło: PAP/NCzas