Amantadyna i naturalna odporność. Według dra Bodnara to przepis na pokonanie covida [VIDEO]

Dr Włodzimierz Bodnar, pulmonolog i pediatra, wygłosił w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu podczas sympozjum pt. „Oblicza pandemii” referat pt. „Czy COVID-19 da się leczyć? Oficjalne schematy a praktyka lekarska”. Ekspert mówił o amantadynie – lekarstwie, które stosował na sobie, gdy sam przechodził zakażenie.

W sobotę 29 stycznia 2022 roku w murach toruńskiej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej odbyło się sympozjum „Oblicza pandemii”. Jednym z prelegentów był dr Włodzimierz Bodnar.

Lekarz od samego początku zastanawiał się nad skutecznym sposobem leczenia covida. Po zapoznaniu się z australijskimi badaniami, w których covid został porównany do grypy, doktor stwierdził, że powinien sięgnąć po sprawdzone leki, których używał właśnie w przypadku zachorowań na grypę.

Lekarstwem, które według dra Bodnara może być pomocne w zwalczaniu covida, jest amantadyna. Gdy doktor sam zachorował, to właśnie tego lekarstwa używał w swojej terapii.

– Z racji tego, że czułem się bardzo źle i bardzo ciężko to znosiłem, postanowiłem sobie zwiększyć dawki niż jakiekolwiek dawki były kiedyś opracowane amantadyną, zwiększyłem aż 3-4 krotnie, bo w grypie stosowanymi raz czy dwa razy dziennie, natomiast ja zastosowałem w ciągu doby cztery albo pięć dawek nawet w pierwszej dobie i zauważyłem rzeczywiście takie rewelacyjne odczucie powrotu do zdrowia i rzeczywiście, że lek działa. Coś niewiarygodnego jak można wrócić z ciężkiego stanu zdrowotnego do stabilizacji, a później do ozdrowienia – mówił lekarz.

Z biegiem czasu, gdy nowy koronawirus był coraz lepiej poznawany i opisywany, ekspert dochodził do kolejnych wniosków.



– W leczeniu koronawirusa ważne są dwa czynniki: hamowanie replikacji wirusa oraz leczenie następstw i powikłań przez niego wywoływanych – powiedział dr Włodzimierz Bodnar.

Ponadto ekspert zwrócił uwagę na to, jak ważna w walce z wirusem jest naturalna odporność człowieka.

– Amantadyna czy jakikolwiek inny środek w leczeniu COVID-19 jest potrzebny do stabilizacji, czyli hamowania repliki wirusa. Żaden antybiotyk nie hamuje repliki wirusa i my wiemy dobrze, że aby z wirusem sobie poradzić, to z reguły bazujemy na swojej odporności. Jeśli chodzi o tę chorobę, to musimy mieć zawsze jakiś czynnik, który hamuje nam rozwój wirusa. Wtedy też odporność zaczyna sobie dobrze radzić i w końcu przełamuje wirusa i choroba się cofa – zwrócił uwagę dr Włodzimierz Bodnar.

Źródło: YouTube/Radio Maryja