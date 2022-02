Bloomberg: Amerykanie zapraszają Rosjan na inspekcję do baz wojskowych… w Polsce

Administracja Bidena jest gotowa do rozmów z Rosją na temat inspekcji amerykańskich baz obrony przeciwrakietowej – w Redzikowie na Kaszubach w Polsce i w rumuńskim Deveselu – by zapewnić Moskwę o braku ofensywnych rakiet Tomahawk na terenie instalacji – doniósł we wtorek Bloomberg.

Według portalu, który powołują się na źródła wtajemniczone w dyskusje, administracja Bidena przekazała Moskwie, że jest skłonna rozpocząć rozmowy na temat dopuszczenia inspektorów na teren baz w Polsce i Rumunii.

Miałby to być gest, który uspokoi wyrażane publicznie obawy Rosji na temat potencjalnego podwójnego przeznaczenia tych instalacji – nie tylko do celów przechwytywania rakiet, ale do ataków rakietowych np. przeciwko Rosji.

Temat ten poruszył podczas konferencji prasowej we wtorek rosyjski prezydent Władimir Putin.

– W Polsce i Rumunii są wyrzutnie przeciwrakietowe, wyrzutnie Mk-41, w których można umieścić Tomahawki, które nie stanowią obrony przeciwrakietowej, ale są ofensywnym systemem uzbrojenia, które sięgają tysięcy kilometrów naszego terytorium. Czy to nie jest dla nas zagrożenie? – pytał Putin.

Waszyngton od dawna argumentuje, że bazy w Polsce i Rumunii mają czysto defensywny charakter i nie są wymierzone w zagrożenia z Rosji, lecz np. z Iranu. Wyrzutnie Mk-41 mogą w teorii wystrzeliwać rakiety ofensywne, ale według USA na terenie instalacji Aegis Ashore nie ma takiej broni. Baza w rumuńskim Deveselu funkcjonuje od 2016 r., zaś prace nad instalacjami w Redzikowie wciąż są nieukończone ze względu na wielokrotne opóźnienia budowy.

Zarówno polskie, jak i rumuńskie władze są skłonne do zgody na inspekcje pod warunkiem zachowania zasady wzajemności i dostępu do rosyjskich instalacji.

