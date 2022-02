„Bóg Cię odrzuca!” Zajście na audiencji papieża Franciszka

AFP donosi, że „mężczyzna przeszkadzał papieskiej audiencji generalnej”, wykrzykując „niejasne uwagi pod adresem Kościoła i papieża”.

„To nie jest taki Kościół, jakiego chce Bóg!” – miał krzyczeć po angielsku i wymachiwać maską, którą zdjął z twarzy.

W czasie wyprowadzania mężczyzny, na kilka minut przed zakończeniem cotygodniowej audiencji generalnej w sali Pawła VI w Watykanie, miał kwestionować zwierzchnictwo Franciszka i krzyczeć, że „Bóg cię odrzuca”.

Papież odniósł się do wydarzenia i zareagował słowami:

„Kilka minut temu słyszeliśmy osobę, która krzyczała i miała problem – nie wiem, czy jest to problem fizyczny, psychiczny czy duchowy, ale to jeden z naszych braci w trudnej sytuacji”.

Papież wezwał na koniec audiencji do modlitwy za „naszego cierpiącego brata”.

