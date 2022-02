„Komandosi Banasia” w akcji. Nadchodzą kontrole niewygodne dla rządu PiS-u

Cztery kontrole niewygodne dla pisowskiego rządu w Warszawie, które zostały wykreślone z tegorocznego harmonogramu NIK-u, zostaną jednak przeprowadzone jako kontrole doraźne – dowiaduje się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

Kontrole dotyczyć będą przekopu Mierzei Wiślanej, czyli flagowego projektu PiS-u, rozbudowy i utrzymania przejść granicznych z Białorusią i Rosją, oraz działań rządu dotyczących transformacji energetycznej. Poza tym NIK skontroluje dochody własne gmin w wybranych województwach w Polsce.

Kontrole ruszą w połowie roku, gdy NIK zakończy priorytetową kontrolę wykonania budżetu. Operację, która nie w smak jest pisowskim rządzącym przeprowadzą tzw. „komandosi Banasia”, czyli specjalny wydział powołany przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli, który specjalizuje się w kontrolach doraźnych w przypadku blokownia planowych prac przez PiS.

Kontrole, o których mowa, miały być przeprowadzone już w 2020 roku, jednak PiS bardzo długo je blokował. Wykreślono je podczas burzliwych grudniowych obrad kolegium Najwyższej Izby Kontroli.

NIK zbada „m.in. realizację zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania Covid-19, wydatki spółek Skarbu Państwa na sponsoring, przygotowanie armii na pozyskanie myśliwców F-35 i przygotowanie Polski na zagrożenia hybrydowe. Przyjrzy się także m.in. działalności stadnin, finansowaniu zadań służących rozwojowi elektromobilności, zapobieganiu pożarom składowisk odpadów, zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń oraz funkcjonowaniu Agencji Badań Medycznych” – informuje RMF 24.

Poza tym NIK sprawdzi „jak administracja rządowa udostępnia informację publiczną i zbada rozwój elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej”. Kolejne w kolejce do kontroli będą takie kwestie jak ” gospodarowanie środkami ze sprzedaży na aukcjach uprawnień do emisji gazów cieplarnianych […] wsparcie dla kopalń udzielone w związku z pandemią”, a także budowa Muzeum Historii Polski i gospodarka finansową Muzeum II Wojny Światowej.

„Kontrole obejmą też m.in. dopuszczanie podręczników do użytku szkolnego i przygotowanie policyjnych kontrterrorystów do realizacji zadań. Będzie też badana renacjonalizacja Polskich Kolei Linowych” – podaje RMF 24.

Miejmy nadzieję, że kontrole dojdą do skutku, bo przy okazji wypłynąć może sporo ciekawych informacji. Czy rząd PiS-u to przetrwa? Wielu komentatorów politycznych uważa, że to właśnie Marian Banaś jest dziś największym zagrożeniem dla pisowskiego rządu w Warszawie, choć nie przypuszcza on ataków politycznych, a jedynie skrupulatnie wykonuje swoją pracę.

Źródło: RFM 24