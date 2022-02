Konfederacja: Kaczyński na emeryturę, Niedzielski do dymisji [VIDEO]

Cieszę się, że mogę po raz kolejny w tym miejscu powiedzieć: presja ma sens – powiedział w Sejmie Tomasz Grabarczyk, rzecznik Konfederacji i lider struktur partii KORWiN w Łódzkiem. Konfederacja fetuje swój kolejny sukces – ustawa „lex konfident”, którą nazywano również „lex Kaczyński”, wylądowała w koszu.

– Z całą pewnością jest to [wysłanie „lex konfident” do kosza] olbrzymi sukces Konfederacji, ale nie tylko jej polityków, nie tylko jej posłów, którzy na komisji zdrowia walczyli z tym chorym projektem, a potem w Sejmie, ale także tych ludzi, którzy wczoraj protestowali z nami pod Sejmem, a było ich nie miało, a także tych wszystkich ludzi w całej Polsce, którzy przyjechać nie mogli, ale wspierali nas chociażby w Internecie, wspierali nas na protestach w innych miejscach w kraju, i którzy nie zgadzają się na tego typu chore pomysły chorej władze – mówił dalej Tomasz Grabarczyk.

Korwinista stwierdził, że są to „miliony Polaków, którzy nie zgadzają się na segregację sanitarną, nie zgadzają się na odbieranie ich praw, ich wolności, ich praw obywatelskich i mówią „nie” dla takich dziwacznych, pokracznych projektów, jakie wczoraj zaserwowało na Prawo i Sprawiedliwość”.

Wolnościowiec przypomniał, że wcześniej dzięki działaniom Konfederacji przepadła ustawa o segregacji sanitarnej nazywana „lex Hoc”.

– Być może będą kolejne próby podejmowane przez Prawo i Sprawiedliwość przy wsparciu zjednoczonej koalicji covidowej, ale my jesteśmy przekonani, że i przy kolejnych projektach uda nam się odnieść ten sukces i uda nam się odbić te pokraczne piłeczki, które lecą w stronę nas, w stronę normalnych obywateli – mówił Grabarczyk.

Dalej wolnościowiec stwierdził, że „nawet prezes Kaczyński wczoraj nie pomógł”. Korwinista powiedział, że „to tylko pokazuje, że autorytet pana Kaczyńskiego, jak i jego rozeznanie polityczne, to, że on swoją twarzą i swoim nazwiskiem firmuje tego typu projekty, pokazuje jedno: no czas panie prezesie Kaczyński na emeryturę”.

.@grabarczyktomek: Nawet prezes Kaczyński wczoraj nie pomógł, raczej przeszkodził politykom PiS. Czas na emeryturę, ponieważ nie jest Pan w stanie przygotować normalnego projektu ustawy… pic.twitter.com/0tui1ysNGS — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) February 2, 2022

Grzegorz Braun stwierdził z kolei, że odrzucenie „lex konfident” sprawiło, że „pozory legalności systemu apartheidu sanitarnego nie zostały wzmocnione”, a takie zadanie, według tradycjonalisty z Konfederacji, miały spełnić dwie ostatnie ustawy covidowe, które zostały ostatecznie odrzucone.

Grzegorz Braun zapytał, czy „państwo polskie może być kierowane przez ludzi, którzy w takich sprawach tak fundamentalnie się mylą i upierali się forsować projekty jawnie bezprawne, medycznie znachorskie, niemerytoryczne, nielegalne”?

Polityk zaapelował także, o zdymisjonowanie ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

– Mówimy „sprawdzam”. Skoro minister choroby i nagłej śmierci Niedzielski sam zapowiadał, że jeśli ustawa Hoca nie przejdzie, on złoży swój urząd, no to czekamy panie ministrze – powiedział Grzegorz Braun.

– Jeśli nie złoży minister Niedzielski swojego urzędu, no to mówimy „sprawdzam” całej totalnej opozycji, która przecież od dwóch lat co dzień mogłaby składać wniosek o votum nieufności dla tego ministra, dla całego rządu, ale jakoś nie składa – powiedział poseł.