Szokujące nagrania wyszły na jaw. Wschodząca gwiazda Manchesteru United w areszcie. Znęcanie się i gwałt na partnerce [VIDEO+18]

Skandal z udziałem wschodzącej gwiazdy Manchesteru United wybuchł w niedzielę rano. Dziewczyna Greenwooda, modelka Robson oskarżyła go o pobicia oraz gwałt. 20-letni piłkarz został aresztowany.

Jednocześnie do sieci trafiły materiały, które w fatalnym świetle stawiają Greenwooda.

Na zdjęciach widać liczne obrażenia – siniaki na rękach, nogach, biodrach, zakrwawioną twarz.

Przerażające jest zwłaszcza nagranie audio, na którym słychać kłótnię Harriet z Masonem. Materiał będzie jednym z koronnych argumentów w sprawie karnej przeciwko Greenwoodowi.

Zapis kłótni piłkarza z partnerką:

Mason Greenwood: Harriet, rozłóż j… nogi. Rozłóż nogi!

Harriet Robson: Nie! Nie chcę się kochać.

Mason: Mam to gdzieś, czego chcesz.

Harriet: Mason!

Mason: Zamknij się!

Harriet: Przestań!

Mason: Nie, ty głupia k…

Harriet: Nie chcę się z tobą kochać.

Mason: Nie obchodzi mnie to

Harriet: Dlaczego to robisz?

Mason: Bo zapytałem grzecznie i nie chciałaś

scena gwałtu

Mason: Zapytałem grzecznie i nie chciałaś.

Policja aresztowała już piłkarza. Od Greenwooda odcinają się piłkarze, którzy – jak przystało na dzisiejsze czasy – usuwają (byłego?) kolegę z listy obserwowanych w mediach społecznościowych, a także sponsorzy i sam klub.

Manchester United odsunął piłkarza od treningów z pierwszą drużyną, z klubowego sklepu usunął koszulki i gadżety z nazwiskiem swojego wychowanka. Zapowiedział też, że 20-latek nie może liczyć na pomoc klubowych prawników.

Od piłkarza Manchesteru United odcinają się sponsorzy. Współpracę z młodym zawodnikiem zawiesiła firma Nike, z którą Greenwood miał podpisaną umowę na dostawę sprzętu sportowego. TeamViewer, oficjalny sponsor Manchesteru United, ma podobno „uważnie przyglądać się sytuacji”. Cadbury, oficjalny partner klubu z Old Trafford, poinformował, że Mason Greenwood nie pojawi się w żadnych materiałach marketingowych firmy. Producent gry komputerowej FIFA usunął kartę piłkarza.

Sytuacja wciąż jest rozwojowa. Piłkarz przebywa w areszcie. Jego świetnie zapowiadająca się kariera legła właśnie – na własne życzenie – w gruzach. W barwach Manchesteru United zdążył rozegrać 129 spotkań, w których zanotował 35 bramek i 12 asyst.

