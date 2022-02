Kolejny skandal obyczajowy w CNN

Owa „niewłaściwa relacja” wyszła przy okazji śledztwa w sprawie zatrudnienia Chrisa Cuomo w CNN.

Dziennikarz został nagle zdjęty z anteny, bo okazało się, że doradzał bratu, byłemu już gubernatorowi Nowego Jorku Andrew M. Cuomo, jak wyjść obronną ręką z oskarżeń o molestowanie seksualne współpracownic. Chris dyskredytował te oskarżenia.

Teraz skandal goni kolejny skandal. W związku z tą sprawą wyszły na jaw relacje intymne szefa stacji z Allison Gollust, wiceprezes wykonawczą i dyrektorką ds. marketingu CNN.

Zucker przyznał, że jest z nią związany biznesowo od niemal 20 lat, a uczuciowo od kilku lat. W sumie relacje tej dwójki można podsumować maksymą de gustibus non est disputandum…

Gollust poinformowała jednak, że pozostaje na swoim stanowisku w CNN. Wyjaśniła, że jej relacje z Zuckerem „zmieniły się podczas Covida”. Dyrektor generalny WarnerMedia, do którego należy CNN, Jason Kilar przyjął rezygnację Jeffa Zuckera.

Afera Chrisa Cuomo jak widać nadal nęka lewicowy kanał informacyjny CNN. W dodatku informacja pojawia się w momencie kiedy WarnerMedia są w trakcie łączenia się z Discovery, a kontrakt opiewa na 43 miliardy dolarów.

Skandale obyczajowe wywołują w USA znacznie większe echa, niż w Europie. Chociaż przypomnijmy, że i w Polsce „jurność” dwójki działaczy Ordo Iuris też sprawiła tej organizacji sporo problemów, tak, że niektórzy zaczęli pisać nawet o rozłamie…

Who Is Allison Gollust, the CNN Exec at the Center of Jeff Zucker’s Resignation? https://t.co/IfDXztkkLt

— How To Finance (@howto_finance) February 2, 2022