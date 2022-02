Autorami „lex Hoc” i „lex konfident” są siły spoza PiS? Dziambor zdradza podejrzenia [VIDEO]

Artur Dziambor był gościem w „Śniadaniu Rymanowskiego” w Polsat News. Wolnościowiec zastanawiał się, kto jest autorem ustaw „lex konfident” i „lex Hoc”.

Artur Dziambor, przedstawiciel wolnościowego skrzydła Konfederacji i lider struktur partii KORWiN na Kaszubach, twierdzi, że Czesław Hoc i Jarosław Kaczyński najprawdopodobniej nie są autorami ustaw „lex Hox” i „lex konfident”, którą nazywano także „lex Kaczyński”.

– Jarosław Kaczyński wyszedł na mównicę pierwszy raz od wielu miesięcy w sprawie tej ustawy – co też jest ciekawe, bo zawsze wchodzi bez żadnego trybu – ale jak już go poprosiłem, żeby podał nazwisko twórcy tej ustawy, no to już trzeci raz nie wyszedł na mównicę – powiedział Artur Dziambor.

– I to jest ciekawe ponieważ w przypadku „lex Hoc”, to pan Hoc nie do końca wiedział, jakie są zapisy, kiedy go przepytywaliśmy. Na komisji zdrowia on nie rozumiał zapisów tej ustawy w dosłownym ich znaczeniu. Tak samo pan Rychlik, który był sprawozdawcą, on dukał tam z kartki dlaczego ta ustawa jest dobra. Nie wiedział, co czyta w trakcie tego czytania. Także wiemy doskonale, że to nie są autorzy tych ustaw – twierdzi korwinista.

– Pytanie, kto spowodował te ustawy. Ponieważ ta ustawa, gdyby ona weszła, to by można było jasno mówić, że to była ustawa napisana przez jakieś lobby testowe. Ponieważ ta ustawa zmuszała całą Polskę do tego, żeby wykładała pieniądze, państwo, żeby wykładało pieniądze z budżetu państwa na gigantycznej ilości testów, bo zgodnie z zapisami tej ustawy, musielibyśmy testować dwa miliony ludzi dziennie. Łączna kwota wyliczona przy dzisiejszym ryczałcie na test wynosiła tam 80 parę miliardów złotych rocznie – powiedział Artur Dziambor.

– Nie wiadomo było, skąd te pieniądze, bo na to odpowiedzi nie usłyszeliśmy i nie wiemy, kto jest autorem tej ustawy. Na to nigdy już się nie dowiemy odpowiedzi – stwierdził poseł partii KORWiN.