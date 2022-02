Czy zgadlibyście, że 6 lutego jest Międzynarodowym Dniem… Papież Franciszek wiedział

Pewnie mało kto wie, że 6 lutego jest Międzynarodowym Dniem… Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Żeńskich Narządów Płciowych (FGM). W kalendarzu „postępowca” znalazło się miejsce i dla takiej praktyki.

Niektóre dane podają, że okaleczenia żeńskich narządów płciowych dotyka około 200 milionów kobiet na całym świecie. Głównie dotyczy to krajów Afryki i Bliskiego Wschodu, ale także w na Dalekim Wschodzie, a nawet w Australii.

To także praktyka przywleczona z imigracją do Europy. Szacuje się, że np. w Belgii około 17 000 kobiet jest „obrzezanych”, a zagrożonych taką operacją jest 8 000 młodych dziewcząt. Z okazji „dnia zerowej tolerancji” w Brukselii wystawiono nawet na plac dmuchaną… łechtaczkę.

Chodzi tu o częściowe lub całkowitego usunięcie łechtaczki, czasami może to polegać na okaleczeniu warg sromowych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ma tu zresztą cały słownik terminów: FGM, klitoridektomia, infibulacja, itp.

Infibulacja to rytualne usunięcie zewnętrznych żeńskich narządów płciowych oraz zaszycie sromu, które jest praktykowane głównie w północno-wschodniej Afryce, w szczególności w Dżibuti, Erytrei, Etiopii, Somalii i Sudanie przed osiągnięciem okresu dojrzewania. Celem jest odebranie kobiecie możliwości doznawania przyjemności seksualnych i zapewnienie jej wierności wobec męża.

W Gwinea czy Somalii ponad 95% kobiet poddaje się okaleczaniu żeńskich narządów płciowych. Jest to uwarunkowane kulturowo, często ma związek z islamem. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała to za okaleczanie kobiet w 1991 roku

W Europie zaliczono to praktyk „przemocy wobec kobiet”, obok zwyczaju zawierania tzw. „przymusowych małżeństw”, „przemocy domowej” i „małżeńskiej”. W niektórych klinikach europejskich powstały nawet specjalizacje zajmujące się leczeniem skutków takich zabiegów.

Zdaje się, że o tym mimo wszystko dziwnym „dniu” wie papież Franciszek, który coraz rzadziej nawiązuje do katolickich patronów, a niestety coraz częściej do kalendarza postępowca”. W niedzielę apelował o „zwalczanie plag ludzkości” i w przemówieniu do wiernych wymienił tu praktykę… okaleczania żeńskich narządów płciowych kobiet.

