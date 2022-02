Grzesiowski znów nadaje na Twitterze. „Kowidowy psychopata w amoku”

Jeden z pandemicznych ekspertów, dr Paweł Grzesiowski, postanowił wygłosić parę słów „na niedzielę”. Jego wynurzenia w krótkich słowach skwitowała zaś m.in. publicystka Katarzyna Treter-Sierpińska.

„Darwiniści, nieudacznicy, fanatycy religijni, cyniczni geszefciarze, zlodzieje, psychopaci. Ich wszystkich w pandemii połączyła propaganda antycovidowa, antyszczepionkowa, antyzdrowotna” – grzmiał na Twitterze dr Grzesiowski.

Według pandemicznego eksperta, „wielu z nich ma wpływ na decyzje dotyczące całego społeczeństwa”. „Zdrowie jest najważniejsze!” – zakończył swój wywód.

Co prawda pod wpisem nie było żadnych negatywnych komentarzy, ale można przypuszczać, że jest to wyłącznie efekt ograniczenia możliwości komentowania do osób wspomnianych we wpisie lub obserwowanych przez Grzesiowskiego. Internauci jednak chętnie cytowali wpis pandemicznego eksperta z własnym komentarzem.

„Pan Doktor, ekspert telewizyjny, ma chyba objawy choroby…” – stwierdził Damian.

„Gdyby była naprawdę rzetelna debata na temat szczepień, na temat NOP-ów, a nie udawanie, że one nie istnieją, % wyszczepienia byłby większy.

Wy, eksperci, też za to odpowiadacie” – stwierdziła DorottaK.

„Pojawia się problem kiedy ludzie, będący lekarzami denerwują się, że nie mogli rządzić tak jak im sie podoba. Czas najwyższy zejśc na ziemie. Lekarze mają leczyć ludzi a nie wprowadzać niedzialające restrykcje, które niszczą ludzkie zycie” – napisał Pan.

„Pisze to socjopatyczny siewca covidowej psychozy strachu, który chwali się, że chodzi w masce po własnym domu. Ma tupet” – skwitował Anti Troll #StopLockdown #NoVaccinePassports.

„Tak się broni Big Farmy” – skomentował Czaroit.

„”cyniczni geszefciarze” ? Czyzby @grzesiowski_p pisal o konflikcie interesu celebrytow medycznych – w tym czlonkow Rady Medycznej? Taki odwazny?” – pytał użytkownik Oj_tam_Oj.

„Kowidowy psychopata w amoku” – skwitowała Katarzyna Treter-Sierpińska.

„Grzesiowski znowu wyciąga na światło dzienne, lewe kontrakty na respiratory i maski. Do tego ma pretensje do kolegów, że sieją propagandę antynaukową, że szczepienia powstrzymują transmisję i zgony. Brawo Paweł. Dopisz jeszcze #będzieszpan” – kpił Seb Ross.