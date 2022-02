„Wiadomości covidowe” ze świata. Protesty w Kanadzie, zarażony prezydent Erdogan

Według oficjalnych danych koronawirus miał zabić na całym świecie od grudnia 2019 roku 5, 723 miliona ludzi. W liczbach bezwzględnych krajem o największej liczbie zgonów są Stany Zjednoczone 902 182 ofiar), przed Brazylią (631 802), Indiami (501 114) i Rosją (334 743).

Pandemia to jednak także nie zawsze logiczne i uzasadnione obostrzenia sanitarne, ograniczanie wolności ludzi. Od wielu miesięcy trwają więc i protesty. Taki bunt trwa nadal w mocno dotkniętej sanitaryzmem coraz bardziej lewackiej Kanadzie.

Ottawa, Toronto, Quebec są miejscami protestów zainicjowanych buntem kierowców ciężarówek zwanym „Konwojem Wolności”.

W sobotę 5 stycznia Ottawa była sparaliżowana protestem, którego uczestnicy domagali się zniesienia ograniczeń.

Protest ruchu kierowców ciężarówek przekształcił się w okupację Ottawy. Przez ostatnie dni ulice przed parlamentem i pod biurami premiera Justina Trudeau były okupowane przez dziesiątki ciężarówek i demonstrantów. Sam Trudeau zaszył się w mysiej dziurze.

„Freedom Convoy” to ruch, którego Kanada dawno nie widziała. Pod jego naciskiem rząd zdecydował się już na pewne ustępstwa…

Tymczasem szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus spotykał się z chińskim premierem Li Keqiangiem. Rozmowy dotyczyły blokowania śledztwa w sprawie pochodzenia pandemii. W komunikacie po rozmowach jest jednak mowa o… „potrzebie podjęcia w tym roku agresywnych wysiłków na rzecz szczepień”.

Celem ma być objęcie szczepieniami 70% światowej populacji – napisał na Twitterze Tedros, któy pojechał do Pekinu także pokibicować sportowcom na igrzyskach olimpijskich. Jest to pierwsza wizyta szefa WHO w Chinach od stycznia 2020 r.

W Austrii od 5 lutego szczepienia są obowiązkowe i za ich brak grozi wysoka grzywna. To bezprecedensowe działania na poziomie całej Unii Europejskiej. Jak na razie drogą Wiednia nikt nie poszedł.

Z Ankary z kolei donoszą, że prezydent Turcji miał pozytywny wynik testu na Covid. Recep Tayyip Erdogan podał w sobotę, że uzyskał pozytywny wynik testu na Covid-19, ale nie ma poważnych objawów. To „łagodna infekcja wywołana wariantem Omicron”, napisał na Twitterze 67-letni prezydent. Turecki prezydent otrzymał w czerwcu 2021 roku trzecią dawkę szczepionki.

Tymczasem Hongkong odnotował rekordową liczbę nowych codziennych przypadków zakażeń Covid-19 5 lutego. To wszystko pomimo wzmożonych restrykcj iw ramach tzw. „polityki zero Covida”. Doliczono się tam 351 potwierdzonych przypadków, najwięcej od początku pandemii.

Minister zdrowia Sophia Chan wezwała mieszkańców Hongkongu do pozostania w domu. Podała także, że badanie ścieków wykazało, że wirus został już wykryty w większości dzielnic miasta.

