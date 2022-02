Nocny pożar w podziemiach świątyni. Podpalenie w Katedrze św. Jerzego

Pożar wykryto około godziny 2 w nocy. Jego przyczyną było podpalenie – powiedział dziekan katedry o. Michael Weeder.

Według jego informacji, przez małe zakratowane okno w pobliżu schodów prowadzących do głównego wejścia do katedry wrzucono zapalony kawałek bawełny. Duchowny dodał, że widziano też osobę uciekającą z katedry.

Wezwani strażacy szybko ugasili pożar. Poza zadymieniem, nie stwierdzono śladów większych uszkodzeń.

Prochy Desmonda Tutu, laureata Pokojowej Nagrody Nobla, który zmarł 26 grudnia w wieku 90 lat, zostały pochowane 2 stycznia w katedrze, ale z daleka od miejsca pożaru.

Katedra znajduje się niedaleko Parlamentu. Media przypominają, że w dniu pogrzebu Desmonda Tutu jego gmach też został podpalony. Mężczyzna podejrzany o to podpalenie przebywa w areszcie. Wniosek o jego zwolnienie kaucją został odrzucony w piątek 4 lutego.

