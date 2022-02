Rzecznik Ministerstwa Zdrowia: „Nie ma mowy o likwidacji kwarantanny”

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia stwierdził na konferencji prasowej, że na dziś dzień nie ma mowy o zupełnej likwidacji kwarantanny.

– To, na co zwracał uwagę minister zdrowia, czyli spadek zleceń z POZ. Jeszcze tydzień temu zlecenia z POZ były na poziomie mniej więcej 45 tysięcy dziennie, dzisiaj mówimy już o poziomie poniżej 40 tysięcy. Mamy spadek ponad 10 proc. w zleceniach z POZ. To ten pierwszy dobitny argument przemawiający za tym, że raczej ten delikatny trend spadkowy będziemy nadal obserwować, ponieważ zawsze zlecenia z POZ wyprzedały wzrosty zakażeń – stwierdził Wojciech Andrusiewicz na briefingu prasowym.

Rzecznik MZ powiedział też wprost, że zakażeń będzie najpewniej mniej, bo… mniej jest również testów.

– Drugim argumentem przemawiającym za tym, że trend będzie jednak trendem spadkowym, jest również spadek liczby wykonywanych codziennie testów – stwierdził Wojciech Andrusiewicz.

– Jeszcze w ubiegłym tygodniu byliśmy mniej więcej na poziomie 157 tysięcy testów dziennie, średnio dziennie, dzisiaj jesteśmy, w tym tygodniu ostatnim na poziomie mniej więcej 146 tysięcy. Tutaj też obserwujemy spadek – mówił dalej.

Andrusiewicz przekazał, że głównym wariantem w Polsce jest obecnie Omikron.

– Dzisiaj Omikron to już jest praktycznie wysycenie większości populacji, ponieważ mamy blisko 10200 wysekwencjonowanych próbek w wariancie Omikron, co stanowi 84% wszystkich wysekwencjonowanych próbek w różnych wariantach. Oznacza to tak naprawdę, że w tej chwili w Polsce mamy panujący wariant Omikron. W ciągu tygodnia, dwóch tygodni pozostałe warianty, mówimy tu głównie o wariancie Delta, raczej odejdą w niepamięć – powiedział.

Rzecznik ministerstwa zdrowia zapowiedział skrócenie kwarantann, ale wykluczył całkowitą rezygnację z przymuszania ludzi do pozostania w zamknięciu.

– Kolejną sprawą, którą na pewno zajmiemy się na sztabie kryzysowym, która na pewno będzie dosyć znacząca i w niedługim czasie ją zakomunikujemy, to jest skrócenie okresu izolacji dla wszystkich osób w Polsce. Czyli mówimy tu nie tylko o skróceniu izolacji, o którym ostatnio mówiliśmy dotyczącym czy to medyków czy służb mundurowych. Zechcielibyśmy już w środę państwu ogłosić, zrobi to zapewne minister Niedzielski na konferencji prasowej, skrócenie czasu izolacji dla wszystkich obywateli – powiedział.

– Na dziś nie ma mowy o likwidacji kwarantanny. Na dzień dzisiejszy okres kwarantanny pozostaje stały. Nie wykluczamy że to się zmieni, na chwilę obecną chcemy skrócić okres izolacji – dodał.