„Segregacja sanitarna to APARTHEID”! Grzegorz Braun protestuje pod szpitalem [VIDEO]

To trzeci rok walki z mniemaną pandemią idzie, a drugi rok presji na szczepienia – mówił w Brzozowie na Podkarpaciu poseł Konfederacji Grzegorz Braun.

Grzegorz Braun stwierdził, że ta presja „w niektórych branżach, zawodach, dziedzinach naszego życia przybrała charakter bardzo brutalnie egzekwowanego przymusu”.

– Bo przecież brutalne jest szantażowanie, nie tylko samych zainteresowanych bezpośrednio, czy raczej niezainteresowanych, udziałem w eksperymencie medycznym, ale także ich rodzi. Szantażowanie rodzin ludzi wykonujących zawody medyczne, wojskowe, mundurowe szerzej […] i wreszcie szkoły. Od przedszkola do studiów doktoranckich wszyscy podlegają temu samemu szantażowi – mówił poseł Konfederacji na Podkarpaciu.

– I temu szantażowi sprzeciwiamy się. Powtarzamy razem z państwem „STOP segregacji sanitarnej”! Segregacja to dyskryminacja. Segregacja sanitarna to dzielenie ludzi na lepszych i gorszych, na obywateli i obywateli niższej kategorii. Segregacja sanitarna to apartheid sanitarny – stwierdził Grzegorz Braun.

– Nie chcemy w Polsce takich podziałów. Nie chcemy napuszczania jednych Polaków na drugich. Nie chcemy szczucia. Nie chcemy życia, które naznaczone jest, od ponad dwóch lat już, naznaczone jest wzajemnym lękiem, obawą – przy wejściu do sklepu, do galerii handlowej, przy wyjściu do kina, czy restauracji. Do tego doprowadziły działania i zaniechania władz – mówił na Podkarpaciu poseł Konfederacji.