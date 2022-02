Sondażowe zmiany w wyborach prezydenckich we Francji. Zemmour dogonił Le Pen

W niedzielę 6 lutego pojawił się pierwszy do dawna sondaż „prezydencki”, w którym dwójka kandydatów prawicowych Eric Zemmour i Marine Le Pen osiągają remis. W poprzednich badaniach Le Poen wysuwała się wyraźnie na drugie miejsce za Macronem, przed centrową Peceresse (Republikanie), a Zemmour tracił do nich dystans.

Wskazywano jednak na rosnące tendencję intencji głosowania na Zemmoura, co potwierdza teraz sondaż Ipsos-Sopra Steria dla „Le Parisien”, „Aujourd’hui” i France Info. Dwójka prawicowych kandydatów ma obecnie po 14 procent zamiarów głosowania w pierwszej turze.

Wyprzedziła ich jednak Valérie Pécresse z wynikiem 16,5 procent. To jednak przewaga w granicy błędu statystycznego. Wygląda więc na to, że bój o wejście do „dogrywki” z urzędującym prezydentem będzie w kwietniu bardzo ciekawy.

Marine Le Pen i Éric Zemmour toczą cały czas rodzaj korespondencyjnego pojedynku. W ostatnią sobotę ta pierwsza była na wiecu w Reims, a założyciel Rekonkwisty przemawiał w Lille. „Mecz” jest bardzo zacięty, obydwie strony podbierają sobie poparcie polityków prawicy, starają się przyciągnąć niezdecydowanych.

Przemówienia tej pary na wiecach 5 lutego były w zasadzie bardzo różne. Zemmour wystąpił „konserwatywnie” i bronił idei „pogodzenia klas” i Francuzów. Rozwinął swój program gospodarczy i społeczny, przedstawił m.in. program zwiększenia siły nabywczej przez zmniejszenie składek pracowniczych.

Marine Le Pen miała wystąpienie bardziej emocjonalne. Udział w tym wiecu brała jej starsza siostra Marie-Caroline, co miało zapewne pokazać jedność rodzinną, naruszoną rzekomym sporem Marine z siostrzenicą Marion Marechal. Senior rodu Jean-Marie Le Pen wsparł w wyborach córkę chociaż mówił i o swojej sympatii dla Zemmoura. Prawicowi Francuzi mają wybór jeszcze trudniejszy.

Marine Le Pen w Reims stwierdziła, że jej ” projekt stoi w całkowitej opozycji do projektu Emmanuela Macrona i jego klona Valérie Pécresse. Pierwszy rujnuje Francję, druga oszukuje wyborców ”. Zemmourowi zarzuciła radykalizm. Dodała, że je jej „mapa drogowa” zmian nie ma być ani lewicowa ani prawicowa”.

Źródło: Le Parisien