Bellissimo! Nowa forma covidowego protestu. Tłumy Włochów na ulicach [FOTO/VIDEO]

Włosi wymyślili nową formę protestu przeciwko covidowej polityce i obowiązującemu certyfikatowi. Zgromadzili się na ulicach wielu miast i wspólnie spożywali posiłek.

To nowa forma protestu przeciwko tzw. Super Green Pass, bez którego we Włoszech traci się wiele praw obywatelskich.

Bez szczepienia przeciwko covidowi (lub statusu ozdrowieńca) nie można we Włoszech nawet pracować. Nie można także pójść z rodziną czy znajomymi do restauracji.

W ramach protestu przeciwko sanitarnej tyranii, tysiące Włochów w wielu miastach jadło wspólny posiłek na ulicach. Zamiast w knajpach, do których nie można wejść bez paszportu covidowego.

Jak relacjonują uczestnicy tej formy protestu, wspólny posiłek pod gołym niebem spożywali zarówno zaszczepieni, jak i niezaszczepieni. Bez segregacji sanitarnej. Spotkania były szeroko relacjonowane w mediach społecznościowych, a niektóre z nagrań czy zdjęć można zobaczyć poniżej.

W Weronie z kolei pod miejskimi budynkami tysiące ludzi wymachiwało banknotami na znak, że nie straszne im covidowe mandaty.

Turin, Italy.. this is absolutely epic.. citizens dine together in the streets to resist against vaccine passports. pic.twitter.com/PvdO6wA4S2 — Wittgenstein (@backtolife_2019) February 7, 2022

Don't want us in bars and restaurants? No problem, we eat and drink outside. Turin, vaccinated and not, together for the aperitif of freedom without a health passport. pic.twitter.com/8ylTtYeJnB — RadioGenova (@RadioGenova) February 6, 2022

Milan 🇮🇹 No VAX Pass, No Worries, The People dine on the Streets 🔥 Do whatever you can to disrupt their plans 🔥👊 pic.twitter.com/DUXHKoL1dc — 𝙍𝙄𝙎𝙀𝙈𝙀𝙇𝘽𝙊𝙐𝙍𝙉𝙀 (@risemelbourne) February 7, 2022