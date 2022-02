Najnowszy SONDAŻ: Opozycja z większymi szansami na zbudowanie rządu niż PiS

Jak wynika z najnowszego sondażu dla „Rzeczpospolitej″ Prawo i Sprawiedliwość cieszy się największym poparciem, jednak to opozycja miałaby większe szanse na budowanie rządu.

Badanie CATI dla „Rz” przeprowadził IBRiS w dniach 4-6 lutego na grupie 1100 respondentów. Wynika z niego, że:

na Prawo i Sprawiedliwość chciałoby zgłosować 31,1 procent respondentów;

respondentów; na Koalicję obywatelską – 26,7 procent ;

; na Polskę 2050 – 11,1 procent ;

; na Konfederację – 6,9 procent ;

; na Lewicę – 6,6 procent ;

; a na PSL – 5,2 procent.

Z sondażu wynika też, że 12,4 proc. Polaków nie wie, na kogo zagłosować – są to odpowiedzi „trudno powiedzieć”.

Podział mandatów

Gazeta na podstawie tego badania przedstawia też symulację podział mandatów w Sejmie przygotowaną przez prof. Jarosława Flisa, socjologa z UJ. Symulacja ta pokazuje, że opozycja: KO, Polska 2050, Lewica i PSL miałaby 248 mandatów.

„PiS otrzymałby ich 186 i nawet razem z Konfederacją, która uzyskałaby 25 mandatów, nie mógłby stworzyć rządu” – zauważa dziennik.

Jednocześnie ocenia, że Polski Ład nie ułatwił PiS odbudowania poparcia, które utrzymuje się na poziomie ok. 30 proc. „Gwarantuje to pierwsze miejsce w rankingu, ale to opozycja miałaby dziś większe szanse na budowanie rządu” – konkluduje „Rz”.

„Zdolność do sprawowania władzy w tym układzie nie zależy od indywidualnego wyniku, tylko od możliwości koalicyjnych. Platforma (157 mandatów w Sejmie) może liczyć po wyborach na Polskę 2050, która otrzymuje poparcie 11,1 proc., co przekłada się na 54 mandaty, do Sejmu weszłoby też PSL z poparciem 5,2, co daje ludowcom 14 mandatów. Swój klub miałaby także Lewica otrzymująca 6,6 proc., czyli 23 mandaty. Razem: 248 mandatów dla opozycji. Warto podkreślić, że wynik ten dotyczy startu każdej partii osobno, a nie wspólnej opozycyjnej listy. PiS oczywiście uzyskuje w symulacji największą liczbę mandatów – 186. Nawet jednak gdyby udało się partii Jarosława Kaczyńskiego zawiązać koalicję z Konfederacją, która otrzymuje poparcie na poziomie 6,9 proc., co zapewnia jej 25 mandatów, to wciąż zapewnia to prawicowej koalicji tylko 211 szabel w Sejmie” – podaje „Rzeczpospolita”.

Źródło: PAP/NCzas