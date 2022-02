Niedzielski będzie musiał odejść? Konfederacja zapowiada wniosek o wotum nieufności dla Ministra Zdrowia! [VIDEO]

Posłowie Konfederacji chcą odwołania ministra zdrowia Adama Niedzielskiego; liczą, że pod wnioskiem o wotum nieufności podpiszą się nie tylko posłowie opozycji, ale też ci ze Zjednoczonej Prawicy, którzy krytykowali szefa MZ. – To nasze sprawdzam, to test waszej wiarygodności – mówił Robert Winnicki.

– Składamy wniosek o wotum nieufności dla ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, wniosek długo oczekiwany. Mamy nadzieję, że ma ogromną szansę zdobyć wymaganą liczbę podpisów, ponieważ deklaracje ze strony praktycznie całej opozycji są co do tego, że minister Niedzielski powinien odejść. Dajemy im więc taką możliwość – oświadczył poseł Artur Dziambor podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Jak dodał, Niedzielski nie powinien pozostawać ministrem zdrowia „ani jeden dzień dłużej”. Poseł wskazał przede wszystkim na liczbę zgonów w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, która w Polsce jest „jedną z najwyższych w Europie”. Zwrócił uwagę na dane z marca 2021 roku o „gigantycznych kosztach przeprowadzenia lockdownu”. – Każdy dzień zamknięcia gospodarki kosztował nas 1,3 miliarda złotych – mówił Dziambor.

– Mamy też informacje, że za decyzje podejmowane w Ministerstwie Zdrowia budżet państwa poniósł gigantyczną stratę na poziomie ponad dwustu miliardów zł, a to są decyzje, za które odpowiedzialny był minister Niedzielski – podkreślił poseł. Dziambor zwracał też uwagę na „twarde dane dotyczące gigantycznej nadmiarowej śmiertelności w latach 2020 i 2021”.

Ocenił, że zabrakło też strategii wychodzenia z kryzysu, poza „wprowadzaniem dziwacznych praw i zasad”, w tym zamykanie szkół. – Będziemy mieli sytuację, w której dzieci nie dość, że nie mają oferty edukacyjnej, to mamy twarde dane wskazujące na ponad 50-procentowy wzrost liczy stanów depresyjnych wśród młodzieży oraz ponad 40-procentowy wzrost liczby prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży – mówił poseł.

Jak ocenił, w MZ „zasiadają ludzie, którzy się do tego nie nadają, pan minister Niedzielski jest twarzą wszystkiego, co dzieje się w Ministerstwie Zdrowia”.

Winnicki dodał, że Konfederacja chciałaby, aby „polityka lockdownowa przynosiła efekty”. – Ale nie przynosi i to widać w całej Europie. Niestety Konfederacja miała rację, Konfederacja mówiła głosem zdrowego rozsądku. Widać też, że szczepienia nie rozwiązały kwestii covidowej. Covid będzie z nami – podkreślił poseł. Jak zauważył, niemal cała Europa „stara się teraz wracać do normalności i znosić obostrzenia”. – Dzisiaj (kolejne) państwa europejskie wycofują się z tej błędnej polityki – mówił.

– Trzeba zakończyć tę katastrofę i rozliczyć winnych, a pierwszym winnym do rozliczenia jest Adam Niedzielski, minister zdrowia, który w trybie natychmiastowym powinien podać się do dymisji, a jeśli nie (zrobi tego), to powinien zostać odwołany – oświadczył Winnicki.

Dodał, że jest to moment, w którym chciałby powiedzieć „sprawdzam” opozycji narzekającej na działania Ministerstwa Zdrowia. – Więc podpiszcie się pod tym wnioskiem – Lewica, Platforma, PSL, Hołownia. A kto się podpisze? Zobaczymy. To będzie test wiarygodności – mówił.

Winnicki zwrócił uwagę, że także w obozie rządzącym jest bardzo wielu krytyków resortu zdrowia, a wielu polityków Zjednoczonej Prawicy teraz „kreuje się na takich, którzy nie chcieli restrykcji”. – Bardzo proszę, podpiszcie się pod wnioskiem o odwołanie ministra zdrowia. To jest nasze „sprawdzam”, czy realnie jesteście krytyczni wobec tego, co wasz rząd robił. Jesteście? To podpiszcie się pod wnioskiem – apelował do nich Winnicki.

Wniosek o wotum nieufności wobec członka rządu w formie pisemnej może złożyć w Sejmie grupa co najmniej 69 posłów. Koło Konfederacji liczy 11 posłów.

