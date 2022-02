Putin zawinął swoje cacko z Europy. Jest warte fortunę [FOTO]

Sprawę „zawijania” swoich dóbr luksusowych z Europy przez Putina ujawnił niemiecki dziennik „Bild”.

Gazeta przypuszcza, że Putin zabrał swój jacht z niemieckich wód z obawy przed konfiskatą w ramach zapowiadanych przez Zachód sankcji.

Jacht wypłynął ze stoczni „Blohm+Voss” w porcie w Hamburgu o 6 rano w poniedziałek. 82-metrowy jacht został zbudowany w 2014 roku za blisko 87 mln euro. Przebywał w Hamburgu od kilku miesięcy, wybudowano na nim m.in. dwa nowe balkony.

„To była najwyraźniej ucieczka w obawie przed konfiskatą” – pisze „Bild” i dodaje, że informację o pobycie jachtu Putina w hamburskim porcie ujawnił zaledwie dzień wcześniej dziennik z Kilonii „Kieler Nachrichten”.

„13 godzin później luksusowy jacht odpłynął, Kanałem Kilońskim zmierzając w kierunku Bałtyku i Rosji!” – dodaje „Bild”.

„Rosjanie najwyraźniej obawiają się, że własność ich przywódcy może zostać skonfiskowana” – podkreśla gazeta. Konfiskata miałaby nastąpić w ramach sankcji w związku z napiętą sytuacją na linii Rosja – Ukraina.

The luxury yacht Graceful, owned by Putin, left the port of Hamburg where it stayed for months- @BILD . 82-meter yacht was built in 2014 for ~ €87mln. The Russians may fear the confiscation of their leader's property, Bild notes,recalling the announced sanctions if 🇷🇺 attacks 🇺🇦 pic.twitter.com/51Y6YHF1GC

