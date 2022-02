Rządowi sanitaryści w odwrocie. Nie będzie obowiązkowej szprycy dla służb mundurowych i nauczycieli

– Od 1 marca nie będzie obowiązku szczepień dla służb mundurowych i nauczycieli – powiedział we wtorek w Radiu Plus rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. Zastrzegł, że nie oznacza to, że obowiązek szczepień dla tych grup zawodowych nie zostanie w ogóle wprowadzony.

Zapytany o decyzję w sprawie obowiązku szczepień dla służb mundurowych i nauczycieli Andrusiewicz zastrzegł, że nie będzie tej decyzji od 1 marca. – Ale nie jest tak, że jej nie będzie w ogóle – zastrzegł.

Według rzecznika pandemicznego resortu zdrowia, do 1 marca jest za mało czasu, żeby przedstawiciele tych grup zawodowych zdążyli się w pełni zaszczepić. – W przypadku medyków mówimy o tym, że od 1 marca ten obowiązek będzie egzekwowany, to znaczy, że taka osoba będzie musiała być w pełni zaszczepiona. Więc, co logiczne, tego nie da się przeprowadzić w tak krótkim okresie czasu w stosunku do innych grup zawodowych – powiedział.

Podkreślił, że w przypadku medyków funkcjonuje już obowiązek szczepienia przeciwko żółtaczce. – Bez tych szczepień żaden lekarz w tym kraju, ani pielęgniarka, nie zostanie dopuszczona do pacjenta. Tu jest podobnie. Nie można dopuścić kogoś, kto nie jest osobą bezpieczną dla pacjentów – twierdził Andrusiewicz.

Jak stwierdził, to dyrektor danej placówki będzie decydował, czy niezaszczepioną osobę przesunie do działu administracyjnego, czy podejmie inną decyzję.

Zapytany o to, czy ta decyzja nie spowoduje pogłębienia problemów kadrowych w służbie zdrowia, rzecznik MZ odpowiedział, że „lekarz powinien być przede wszystkim osobą bezpieczną dla pacjenta”.

Źródło: PAP