Trudeau wyszedł z ukrycia i ujada na Konwój Wolności. Sięgnął po argument „ostateczny” [VIDEO]

W niedzielę burmistrz Ottawy Jim Watson ogłosił stan wyjątkowy, a od północy tamtejszego czasu policja zgodnie z zapowiedziami zaczęła zwyczajnie zabierać protestującym paliwo. Przypomnijmy, że „Konwój Wolności” wyruszył w drugiej połowie stycznia. Pierwotnie walczył o zniesienie nakazu szczepień dla kierowców transgranicznych trucków, przerodził się w ruch społeczny przeciwstawiający się ingerencji państwa w życie prywatne.

Organizatorzy konwoju potwierdzili, że nie ruszą się z miasta, dopóki wszystkie obostrzenia pandemiczne nie zostaną zniesione. Żądają też dymisji premiera Justina Trudeau, który łamie, ich zdaniem, obywatelskie prawo do demonstracji, nazywając ich „krajowymi terrorystami”.

W poniedziałek Justin Trudeau, który w ostatnich dniach najpierw został ewakuowany ze swojej rezydencji, gdy Konwój Wolności przybył do Ottawy, a później przebywał w izolacji z powodu pozytywnego wyniku testu na koronawirusa, po raz pierwszy od tygodnia pojawił się publicznie. Zagroził, że protest musi się zakończyć.

– Jednostki próbują zablokować naszą ekonomię, naszą demokrację i codzienne życie naszych współobywateli. To się musi skończyć – twierdził Trudeau.

Premier sięgnął też po argument „ostateczny”, czyli swastykę. – Mieszkańcy Ottawy nie zasługują na to, by być nękani we własnym sąsiedztwie, nie zasługują, by na konfrontowanie ich z nieodłączną przemocą swastyki, powiewającej na rogu ulicy, czy flagą Konfederacji – mówił dalej. Dodał też, że mieszkańcy stolicy nie zasługują na „obelgi”, które mają padać pod ich adresem „tylko dlatego, że noszą maski”. Przekaz ten odnosił się do Konwoju Wolności.

Twierdził też, że nie tak zachowywali się Kanadyjczycy w ciągu ostatnich dwóch lat, podczas których wspierali się. Zauważył, że mieszkańcy jego kraju „zasługują”, by „szanować ich bezpieczeństwo” oraz by „odzyskali swoje życie”.

Trudeau on the Freedom Convoy: “Individuals are trying to blockade our economy, our democracy, and our fellow citizens’ daily lives. It has to stop.” pic.twitter.com/ih6uSsbHxs

