„Cud” w Polsat News! Redaktor Jankowski wygłosił „manifest foliarza” [VIDEO]

We wtorkowy wieczór widzowie Polsatu News mieli niecodzienną okazję usłyszeć z ust redaktora Grzegorza Jankowskiego „manifest foliarski”. Dziennikarz pytał też swoich gości, czy może już pora znieść koronarestrykcje.

Zaskakujące słowa redaktora Jankowskiego. Odnosząc się do środowej konferencji prasowej „ministra pandemii” Adama Niedzielskiego, mówił we wtorek, że ma on „ogłosić (…) być może poluzowanie pewnych restrykcji covidowych”.

– A może pójść po całości, drodzy państwo, i wzorem Danii, i wzorem Szwecji, i wzorem Wielkiej Brytanii przy tak małej zakaźności, przy tak małej zjadliwości wariantu omikron po prostu te wszystkie kwarantanny znieść – powiedział.

Koniec cyrku coraz bliżej, maniacy lockdownów przestają być maniakami lockdownów pic.twitter.com/iJeZSZ1usd — Wolność__Słowa (@WolnoscO) February 8, 2022

– Panowie, co wy na to, znosimy obostrzenia? – pytał swoich gości Jankowski.

Wygłosił też odezwę do widzów. – Drodzy widzowie, nigdy nie myślałem, że to powiem, ale powiem to. Faktycznie być może warto znieść już te wszystkie obostrzenia, jeżeli ten wirus jest taki, jaki jest, czyli jest po prostu grypą. Przy grypie nie siedzieliśmy przymusowo w domu, przy grypie nie skazywaliśmy ludzi na 10, 17, a czasem słyszałem o miesiącu siedzenia w domu – zaznaczył.

Z dedykacją dla @szczczarnik… który zauważył, że 8 lutego 2022 roku, skończyła się pandemia pic.twitter.com/Reyhgyqgjc — Wolność__Słowa (@WolnoscO) February 8, 2022

– Omikron jest inny niż delta, po prostu. Wtedy to rozumiałem, dzisiaj już nie bardzo – przyznał Jankowski.

Czego nie rozumiecie? Omikron wg Jankowskiego jest po prostu grypą Delta za to była groźna… szkoda tylko, że redaktor nie był takim foliarzem, gdy z powodu Delty media napędziły takiej paniki, że dzieciom, które przechodzą tę chorobę lżej jak grypę, zniszczono 2 lata życia pic.twitter.com/U4grEV9AbC — Wolność__Słowa (@WolnoscO) February 9, 2022

Źródło: Polsat News