Film z dekapitacji niewiernej żony oburzył nawet Irańczyków [VIDEO]

Mąż ściął głowę młodej kobiecie, która podejrzewał o cudzołóstwo. Dodatkowo zrobił z tego aktu transmisję wideo, w czasie której pokazywał odciętą głowę swojej żony. Filmik wywołał szok w Iranie, chociaż ten kraj już nie jedno widział.

Młoda żona Mona Heidari miała zaledwie 17 lat. Wideo, na którym mężczyzna wymachuje jej odciętą głową wywołała we wtorek 8 lutego falę oburzenia. Mordu dokonał mąż przy pomocy… szwagra, czyli brata zamordowanej.

Kobieta uciekła do Turcji. Została jednak stamtąd porwana i przewieziona do Iranu, gdzie doszło do makabrycznej zbrodni. Obaj mężczyźni zostali aresztowani – poinformowała policja z Ahvaz, stolicy prowincji Chuzestan na południowym wschodzie kraju. Ofiara osierociła trzyletnie dziecko.

Po tym mordzie pojawiły się wezwania władz do zreformowania prawa rodzinnego. W tym m.in. podwyższenia minimalnego wieku małżeństwa dla dziewcząt, który obecnie wynosi w islamskim Iranie 13 lat.

Według lokalnych mediów ofiara miała zaledwie 12 lat, kiedy poślubiła swojego przyszłego zabójcę.

Zareagowała też Ensieh Khazali, wiceprezydent Iranu odpowiedzialna za sprawy rodzinne. Wezwała parlament do podjęcia pilnych prac w celu wypełnienia pewnych luk prawnych w prawie rodzinnym. Apelowała także o podniesienie poziomu świadomości społecznej.

