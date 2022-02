Głosowanie ws. powołania członków RPP. Kulesza: rekomendacja Konfederacji to 2x NIE [VIDEO]

Sejm powołał Wiesława Janczyka do Rady Polityki Pieniężnej. Za jego kandydaturą głosowało 233 posłów, 220 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Jednocześnie Sejm nie powołał Jakuba Borowskiego do składu Rady Polityki Pieniężnej. Za głosowało 206 posłów, 246 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Konfederacja była za odrzuceniem obu kandydatów.

Wiesław Janczyk został zgłoszony przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Jest posłem obecnej kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, sprawował też mandat posła w Sejmie VI, VII, VIII kadencji. Jest wieloletnim członkiem Komisji Finansów Publicznych, w latach 2015-2016 był jej wiceprzewodniczącym, a obecnie jej przewodniczy.

Jakub Borowski został zgłoszony na kandydata do RPP przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. To doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie polityki pieniężnej i integracji monetarnej. Od roku 2013 pracuje na stanowisku głównego ekonomisty banku Credit Agricole.

Jakub Kulesza, szef koła Konfederacji i przedstawiciel prezydium partii KORWiN, powiedział z mównicy sejmowej, że Konfederacja opowiada się przeciwko obu kandydatom.

– Rekomendacja Konfederacji jest krótka: dwa razy nie. Dlaczego? Otóż to, z czym mamy do czynienia obecnie ta wysoka inflacja, jest to efekt działań tej kadencji Rady Polityki Pieniężnej – mówił wolnościowiec.

Poseł @Kulesza_pl o powołaniu członków Rady Polityki Pieniężnej: "Rekomendacja Konfederacji jest krótka, 2x NIE. Dlaczego? Otóż to, z czym mamy do czynienia obecnie ta wysoka inflacja, jest to efekt działań tej kadencji Rady Polityki Pieniężnej.". pic.twitter.com/0LoiNMX4lZ — Partia KORWiN (@Partia_KORWiN) February 9, 2022

Radę Polityki Pieniężnej tworzą prezes NBP, którego powołuje Sejm na wniosek prezydenta RP, oraz dziewięciu członków. Trzech powołuje Sejm, trzech Senat, a trzech jest mianowanych przez prezydenta RP.

Źródło: PAP, NCzas