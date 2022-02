„Konwój Wolności” także we Francji? Policja w pogotowiu

Jednak zmotoryzowana mobilizacja przewidziana jest w sobotę. To tradycyjny dzień tygodnia poświęcony od lata 2021 roku protestom przeciw obostrzeniom i sanitaryzmowi we Francji. Przykład Kanady podziałał mobilizująco.

Już w poniedziałek 7 lutego policja zatrzymała, „bez incydentów”, kilkudziesięciu kierowców na odcinku drogi między podstołecznymi departamentami Essonne i Seine-et-Marne. Próbowali dojechać do stolicy samochodami i organizowali się w grupie na Facebooku i Telegramie o nazwie „Convoy France officiel”.

Apel o zablokowanie Paryża 12 lutego poparło w internecie 23 000 osób. Akcja przebiega pod hasłem „obrony wolności i praw podstawowych”. W kilku miastach we Francji, takich jak Nicea, Bayonne, Strasburg czy Cherbourg, trwały przygotowania do zorganizowania konwoju.

Policja z Ile-de-France przygotowuje się do działań prewencyjnych. Organy zostały postawione w „stan pogotowia”. Służby wywiadowcze oceniają zagrożenie jako „potencjalne”, ale biorą pod uwagę „kontekst wyborczy i chęć imitowania ruchu kanadyjskiego”. Popularny jest w internecie także apel o zablokowanie Brukseli, co miałoby nastąpić 14 lutego.

D’abord, on note une certaine effervescence sur Telegram et Facebook sur le sujet: Le compte officiel Convoy France (oui c’est un mouvement international monsieur) a plus de 23000 abonnés et de nombreux groupes officiels ou « dissidents » existent sur FB. pic.twitter.com/xuWPJrDVXj

— OSP (@PimpOl) February 7, 2022