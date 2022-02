Poszukiwacze złota dokonali najazdu na francuską bazę wojskową w Gujanie

Od kilku lat we francuskiej Gujanie trwa walka z nielegalnymi poszukiwaczami złota. Zarzuca się im niszczenie środowiska. Wojsko dokonuje nalotów na nielegalne kopalnie, konfiskuje sprzęt. Górnicy potrafią się jednak i bronić…

Francuskie media piszą o „imponującym zbrojnym napadzie poszukiwaczy złota na bazę wojskową”. Uzbrojeni w maczety górnicy wpadli na teren bazy wojskowej w sobotę wieczorem 5 lutego i odbili łup.

Wcześniej poszukiwaczy złota zauważyła załoga brygady morskiej patrolująca granicę francusko-surinamską na rzece Maroni. Na widok policji „garimpeiros” uciekli i porzucili przewożony towar. Skonfiskowano kilkaset kilogramów sprzętu służącego do płukania złota, który przewieziono do bazy.

Towar mieli tam przejąć celnicy z Saint-Laurent-du-Maroni w eskorcie straży granicznej. Na miejscu zostali jednak zaatakowani, po czym pięciu napastników uciekło łodzią wyposażoną w potężny silnik o mocy 200 KM i zabrało z sobą skonfiskowany wcześniej sprzęt…

Nielegalne płukanie złota w Gujanie stało się plagą tego kraju. Powołano nawet w 2021 roku parlamentarną komisję śledczą do „poznania prawdy” o tym procederze. Co roku, „od 8 do 10 ton złota o wartości 400 do 500 milionów euro znika z francuskiej Gujany” -twierdził pochodzący z Gujany deputowany Gabriel Serville.

Armia francuska walczy z tym procederem od prawie 20 lat. Była już operacja Anakonda z 2002 roku, a od 2008 do dziś dnia trwa roku „Harpie”. Wydobyciem złota trudnią się głównie przybyli tu nielegalnie „kopacze” z Brazylii. Zarzuca się im zwłaszcza, że używają rtęci, która degraduje środowisko.

Według raportu WWF z 2019 r., w Gujanie francuskie działało 145 miejsc nielegalnego wydobycia złota. Liczbę poszukiwaczy złota ocenia się na 10 000 do 15 000.

W 2020 wojsko przeprowadziło 2 894 patrole, co doprowadziło do skonfiskowania ponad 23 mln euro, zarekwirowano jednak tylko niecałe 5 kg złota i 196 kg rtęci. Także quady, generatory prądu, czy motorówki.

La #Guyane n'aura jamais aussi bien porté son slogan 😑

[Armés de machettes, des orpailleurs illégaux se sont introduits, samedi soir, sur un site de l'armée.]#garimpeiros https://t.co/WjaNAseCHB — Jeunesse Autochtone de Guyane (@JAGuyane) February 8, 2022

Źródło: Le Figaro