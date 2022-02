Sąsiad Polski od północy znosi część covidowych obostrzeń. Co się zmieni?

Czeski rząd zdecydował w środę, że w czwartek od północy przestaje obowiązywać nakaz okazywania certyfikatów antycovidowych przy wejściu do restauracji, punktów usługowych oraz podczas masowych imprez kulturalnych i sportowych. Certyfikaty nadal obowiązują przy przekraczaniu granic.

Certyfikaty dla osób w pełni zaszczepionych oraz ozdrowieńców należało okazywać przede wszystkim w restauracjach, pubach, dyskotekach, barach, kasynach oraz w hotelach i pensjonatach. Brak oznaczał kary dla właścicieli oraz samych klientów.

W minionym tygodniu sąd zakwestionował rządowe przepisy, a gabinet w środę jeszcze rozszerzył brak obowiązku okazywania certyfikatów na zakłady usługowe oraz na masowe imprezy kulturalne i sportowe. Rząd jednocześnie zwiększył liczbę uczestników na takich imprezach i ma zamiar nadal ją zwiększać.

Według premiera Petra Fiali ostatecznie od 1 marca br. w kraju pozostaną w mocy już tylko niektóre środki związane z pandemią. Praktycznie będzie to jedynie obowiązek noszenia masek ochronnych FFP2 w pomieszczeniach zamkniętych i tam, gdzie odległości nie przekraczają półtora metra od innej osoby. – To zależy od tego, jak rozwinie się pandemia i co zrobi wariant Omikron. Jeśli pójdzie tak, jak przewidują eksperci, to wszyscy mamy dużą nadzieję, że od 1 marca będziemy mogli dalej odchodzić od restrykcji – powiedział premier.

Chociaż od 10 lutego nie trzeba będzie okazywać certyfikatów przy odwiedzaniu restauracji oraz imprez i zakładów usługowych, to są one nadal potrzebne przy podróżach zagranicznych. Dotyczy to także obcokrajowców przyjeżdżających do Czech.

Osoby zaszczepione, które nie przyjęły dawki wzmacniającej, muszą wykonać test PCR przed przekroczeniem granicy. Osoby niezaszczepione muszą wykonać test przed przyjazdem i po przekroczeniu granicy. Wszyscy podróżni korzystający z transportu zbiorowego muszą także wypełnić internetowy formularz lokalizacyjny.

W dalszym ciągu obowiązuje zasada, że osoby podróżujące przez Czechy tranzytem do 24 godzin, niezależnie od statusu szczepień, nie muszą okazywać certyfikatów ani wypełniać formularza lokalizacyjnego.

