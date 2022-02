Znany piłkarz straci miejsce w reprezentacji, bo znęcał się nad kotem?

Stowarzyszenie ochrony zwierząt Peta chce, aby międzynarodowe władze surowo ukarały piłkarza za popełnienie aktów „niedopuszczalnej przemocy i okrucieństwa” wobec swojego kota. Dodatkowo chcieliby wykluczenia go z gry w reprezentacji trójkolorowych.

Kurt Zouma popadł w niełaskę po tym, jak dziennik „The Sun” opublikował filmik, na którym gracz znęca się w swoim mieszkaniu nad kotem. Obrońca drużyny Francji kopie zwierzaka na oczach swojego brata, który skręca się ze śmiechu.

Zouma bardzo szybko przeprosił za swoje zachowanie. Napisał, że jego dwa koty „są całkowicie zdrowe, kochane i cenione przez całą naszą rodzinę”, a sceny z filmu nazwał „incydentem, który się więcej nie powtórzy”.

Jego klub ma przeprowadzić wewnętrzne dochodzenie. Niektórzy przypominają, że to może nie wystarczyć, bo prawo przewiduje w Anglii za znęcanie się nad zwierzętami nawet kary więzienia.

A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat.

It’s absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j

— Emily Hewertson 🇬🇧 (@emilyhewertson) February 7, 2022