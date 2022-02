„Kowidioci” nie mogą uwierzyć, że Niedzielski im TO zrobił! „Reżim mamy ostry, ale żyjemy” [VIDEO]

Na kanale Tomasz Sommer O odbyło się w środę cotygodniowe Q&A. Pojawił się m.in. wątek dymisji „ministra pandemii” Adama Niedzielskiego oraz kowidiotów.

Jeden z widzów zadał redaktorowi naczelnemu „Najwyższego CZAS!”-u pytanie o dymisję Niedzielskiego. „Czy tylko on nie ma honoru czy w polskiej polityce to standard?” – dociekał internauta.

– Przecież dzisiaj Niedzielski ogłosił, że on znosi restrykcje. On za dwa tygodnie powie, że w zasadzie to on nigdy żadnych restrykcji nie chciał, tylko na nim ktoś to wymusił, a on zapierał się w windzie rękami i nogami, żeby natychmiast znieść te wszystkie restrykcje, czego dowodem jest to, że je właśnie w tej chwili znosi – odparł Tomasz Sommer.

– On (Niedzielski) już dzisiaj powiedział, że te maseczki to wcale nie jest takie Ordnung muss sein, no i niedługo już będą dobrowolne. Ja czekam, kiedy będą dobrowolne – dodał.

Sommer przypomniał także swój wpis z Twittera. „Kowidioci będą chodzić w namordnikach do końca świata a nawet jeden dzień dłużej” – tak skomentował deklaracje niektórych użytkowników dotyczące noszenia masek.

– Pytanie od pani Agaty Kowalskiej, nie bez powodu LGBT oznaczyła, „Będziecie wciąż nosić maseczki w sklepach, autobusach, kinie itp., gdy przestaną być obowiązkowe? Napiszcie więcej niż TAK / NIE”. No i jest MacSieniel: „Oczywiście. I dziwię się ludziom, którzy piszą teksty w stylu: «Czułem się jak idiota, bo tylko ja miałem maseczkę». Powinni się czuć nie jak idiota – tylko jak wśród idiotów” – czytał Sommer.

– Ale pokażmy obrazeczek drugi i odpowiedź: „Tak. Nieodpowiedzialna polityka rządzących naraża wszystkich na zakażenie. Nie wiemy, czy stojący obok, nie jest chory. Musimy sami zadbać o siebie i naszych bliskich”. Znają państwo te teksty – skwitował.

– Ale jedźmy, obrazek trzeci – Alfred. Alfred ma podejście zasadnicze: „Ja im nie wierzę. Będę nosił maseczkę i rękawiczki, jak dotychczas. Z domu wychodzimy z żoną tylko do lekarza. Zakupy robi syn. Po zakupach rozbiera się przy drzwiach wejściowych wszystko idzie do prania a towar do mycia mydłem. Reżim mamy ostry ale żyjemy”. Proszę państwa i to nie jest prof. dr hab. Krzysztofiak, nie – to jest Alfred – podsumował Sommer.

– No i Squirrel-lka: „Zdecydowanie TAK, choć szczerze ich nie cierpię – mam przez nie kłopoty ze skórą twarzy. Bardziej jednak ufam własnemu rozsądkowi niż tym misiom-patysiom z polskiego tzw. rządu” – przytaczał.

