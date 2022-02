Pacyfikacja „Konwoju Wolności” w Nowej Zelandii. Zatrzymano ponad setkę manifestantów

Zaimprowizowane miasteczko powstało w centrum Wellington, niedaleko parlamentu Nowej Zelandii. Od wtorku instalowały się tam setki kamperów i ciężarówek z krajowego „Konwoju Wolności”.

Policja odczekała aż liczba ludzi i aut po trzech dniach protestu się przerzedzi i w czwartek przystąpiła do jego pacyfikacji. „To był pokojowy protest” – twierdzą uczestnicy.

Policja nie dała początkowo rady rozpędzić obozu i późnym popołudniem wycofała się poza barykady. Następnie odcięto tereny wokół parlamentu, by nowi ludzie nie zasilali protestu. Uczestnicy bawili się i m.in. odtańczyli słynną maoryską „hakę”.

Policja ściągnęła jednak posiłki i brutalnie zaatakowała. Ludzi wyciągano siłą z tłumu. Ci pytali, czy tak wygląda demokracja, zawstydzali policjantów, mówili o hańbie. Jedna uczestniczek mówiła do kamer: „nigdy nie wyobrażałam sobie, że zobaczę coś takiego w Nowej Zelandii”.

Według komendanta policji w Wellington ewakuacja „Konwoju Wolności” może zająć kilka dni. Oskarżył on dodatkowo uczestników o wykorzystywanie dzieci jako „żywych tarcz” do blokowania działań policji.

Najwyraźniej jednak i nowozelandzka policja nie jest przygotowana na takie protesty Jej dowództwo dziwiło się, że „pomimo oficjalnego zamknięcia placu dla ludzi, wielu protestujących odmawia, pomimo wielokrotnych wezwań, opuszczenia terenu”.

Wicepremier Grant Robertson usprawiedliwiał akcję policji „wyczerpaniem się cierpliwości mieszkańców wobec zakłóceń ich życia”. Argumentacja podobna jak w Kanadzie, chociaż akurat wielu mieszkańców stolicy manifestantom sprzyja.

Swoje trzy grosze do likwidacji konwoju dorzucił też ratusz. Władze miejskie postanowiły kierowców samochodów blokujących centrum, karać mandatami.

Police brutality in Wellington, New Zealand. This woman was dragged by their hair from a freedom portest on parliament grounds. Source: (@)_nzfreedom #nz #newzealand #wellington #news pic.twitter.com/DBw2H6M5fd

#Arrests have been taking place in #NewZealand's #capital this morning#Protesters in #Wellington are waiting for the bulk of the "#FreedomConvoy" and believe that their demands for the lifting of all #coronavirusrestrictions will eventually be met. pic.twitter.com/d4Kzw4EMXv

