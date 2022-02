Sośnierz: Mam dość lekceważenia problemów mężczyzn i patrzenia na świat z perspektywy kobiet [VIDEO]

Dobromir Sośnierz, przedstawiciel wolnościowego skrzydła Konfederacji i członek partii KORWiN, głośno skrytykował w Sejmie projekt uchwały Lewicy.

Lewica wniosła projekt uchwały w sprawie solidarności z obywatelkami Afganistanu. Dobromir Sośnierz z partii KORWiN skrytykował ten pomysł.

– To jest perspektywa genocentryczna, z której mężczyźni są tylko dodatkiem do życia kobiet, wokół których to kobiet wszystko się kręci na tym świecie. To nie problem tych mężczyzn bo sobie tam umierają i zadowoleni, ale to problem dla kobiet, które z tym bajzlem tutaj zostają. To, że giną mężowie i synowie to problem o tyle, ile kobiety tracą siłę roboczą. (…) To mężczyźni zawsze byli i są głównymi ofiarami wojen – mówił w Sejmie wolnościowy poseł.

– Pal licho tam prześladowania chrześcijan, pal licho Ujgurów, możecie tam sobie zabijać kogo chcecie, drodzy Talibowie, byle facetów. Byle przedstawicielki bardziej wartościowej połowy ludzkości miały prawa wyborcze – mówił dalej korwinista.

– Mam serdecznie dość lekceważenia problemów mężczyzn i patrzenia na świat wyłącznie z perspektywy kobiet, zwłaszcza, ze strony ludzi mających na ustach frazesy o równouprawnieniu. Zanim ktoś przekręci sens mojej wypowiedzi słowa stwierdzę, że spraw kobiet w Afganistanie to też jest problem, ale tylko też – stwierdził Dobromir Sośnierz.

Polityk ma oczywiście rację w tym, że głównymi ofiarami wojen zawsze są mężczyźni. Jego słowa zostały jednak uznane za kontrowersyjne.

Poseł @D_Sosnierz: "W Afganistanie panuje chaos i głód, prześladowane są mniejszości religijne. Ujgurom grozi deportacja, a my w rozmowach z Talibami mamy tylko mieć 1 życzenie, żeby warunkiem były prawa wyborcze i judykacyjne kobiet. Mam dość lekceważenia problemów mężczyzn". pic.twitter.com/XyEHMSvzXF — Partia KORWiN (@Partia_KORWiN) February 9, 2022