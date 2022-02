Tragiczny bilans minionego roku. 77 procentowy wzrost zachowań samobójczych wśród młodzieży

W 2021 r. 1439 dzieci i nastolatków podjęło prób ę samobójczą, z czego 127 prób zakończyło się śmiercią. W porównaniu do roku 2020 oznacza to 77 procentowy wzrost zachowań samobójczych wśród młodzieży – wynika z raportu serwisu „Życie warte jest rozmowy”.

Z raportu przekazanego we wtorek PAP wynika, że w 2021 roku gwałtownie wzrosła liczba zachowań samobójczych wśród młodych osób.

„W 2021 roku 1496 dzieci i nastolatków poniżej 18. roku życia podjęło próbę samobójczą, aż 127 z tych prób zakończyło się śmiercią. W stosunku do 2020 roku jest to wzrost odpowiednio o 77 proc. zachowań samobójczych oraz o 19 proc. śmierci samobójczych” – zaznaczyli autorzy.

Według nich, szczególnie niepokojący jest wzrost dotyczący podejmowania zachowań samobójczych w grupie dziewczynek – w 2021 roku Komenda Główna Policji zarejestrowała wzrost o 101 proc.

„Dane Komendy Głównej Policji pokazują nam tylko te próby oraz śmierci samobójcze, o których zostały powiadomione organy ścigania. Według Światowej Organizacji Zdrowia na każdą odnotowaną w oficjalnych rejestrach śmierć samobójczą młodej osoby przypada od 100 do 200 prób. Jeśli założymy, że współczynnik ten jest adekwatny do Polski, to próbę odebrania sobie życia w ubiegłym roku podjęłoby od 12 700 do 25 400 osób poniżej 18. roku życia” – stwierdzili autorzy raportu.

Jak wyjaśnili, sygnałami, które mogą zapowiadać podjęcie takiej próby przez dziecko, są m.in. długotrwała zmiana nastroju, zmiany sposobu odżywiana się, trudności z koncentracją, niechęć do rozmów i spotkań czy nagłe akty agresji lub autoagresji.

Autorzy wskazali, że pomocy dla dziecka należy szukać m.in. w aktualnie działających Centrach Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, szkolnych gabinetach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, poradniach zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, ośrodkach interwencji kryzysowej i pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie.

Poinformowali również, że pomoc można uzyskać dzwoniąc na jeden z telefonów zaufania: 800702222, 116 213, 800121212 lub 116 111.

Serwis zwjr.pl (zycie warte jest rozmowy – przyp. red.) został uruchomiony 7 czerwca 2021 roku. Przez 7 miesięcy działania odwiedziło go już ponad 96 tys. osób w 166 543 odsłonach.

W serwisie publikowane są treści, które dostarczają wiedzy m.in. na temat rozpoznawania objawów nastoletniej depresji, wyjaśniają co stanie się, jeśli ujawni się specjaliście, że towarzyszą nam myśli samobójcze, podpowiadają, jak motywować bliską osobę do korzystania z profesjonalnego wsparcia oraz jak udzielać pomocy osobom ze swojego otoczenia.

Źródło: PAP