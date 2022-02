Dezorganizatorzy życia. Ranking polskich sanitarystów

Mimo politycznych sporów i deklarowanych różnic, zwolennicy segregacji sanitarnej cieszą się poparciem i koalicji, i opozycji. Przestawiamy ranking polskich sanitarystów, proporcjonalnie do ich wkładu w dezorganizację naszego życia i zabierania naszej wolności. Przypominamy również ich niesławne dokonania.

1. Adam Niedzielski (lat 48)

Minister zdrowia, który przejął resort po niesławnej pamięci Łukaszu Szumowskim, który odszedł w atmosferze skandalu po aferach związanych z respiratorami i zakupem maseczek. Niedzielski przestawił całą służbę zdrowia na walkę z koronawirusem, odcinając setkom tysięcy pacjentów dostęp do innych zabiegów. Efektem tego było zamknięcie służby zdrowia dla chorych na inne przypadłości niż covid. Wstrzymano więc planowane daty operacji, zabiegów i konsultacji. M.in. to przyczyniło się do śmierci około 150 tysięcy osób, w tym pacjentów, którzy umierali w poczekalniach lub przy drzwiach wejściowych do szpitali.

Zarządzenia Niedzielskiego sparaliżowały również służbę zdrowia zwłaszcza przez to, że delegowały lekarzy wszystkich specjalności do „walki z covidem”, nawet tych nieznających się na wirusologii.

Niedzielski jako minister uporczywie forsuje politykę przymusowej dobrowolności szczepień, to znaczy przymusu dobrowolnego szczepienia się. Oficjalnie przymusu szczepień nie ma, ale kto się nie zaszczepi, nie może wsiąść do samolotu, skorzystać z kina czy restauracji. Jak już dla świętego spokoju chce się zaszczepić, podpisuje „lojalkę”, czyli oświadczenie, że przystępuje do szczepienia dobrowolnie.

2. Mateusz Morawiecki (lat 54)

Premier rządu RP. Niedościgniony mistrz we wprowadzaniu chaosu i potęgowaniu bałaganu we wszystkich obszarach, za które się weźmie. Autor rozporządzeń nakazujących pozostawanie w kwarantannie i noszenie maseczek. Rozporządzenia okazały się niezgodne z prawem i mandaty były masowo uchylane przez sądy. Autor przepisów niezgodnych z konstytucją, zamykających granice, uziemiających samoloty, wprowadzających lockdown. Poszedł na wojnę z przedsiębiorcami, zakazując niektórym branżom prowadzenia biznesu. Doprowadził do wojny polsko-polskiej, szczując przeciwko sobie koronasceptyków i zamordystów. Konsekwentny i zdeterminowany w ograniczaniu wolności, jeden z inicjatorów apartheidu sanitarnego.

3. Andrzej Duda (lat 50)

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Zadeklarowany przeciwnik przymusowych szczepień, który w praktyce dołączył do polityków-sanitarystów. Na wyścigi z samym sobą, lojalnie i usłużnie podpisuje covidowe akty prawne przysyłane mu z Sejmu, przegłosowywane przez kolegów z rządzącej partii. Cierpiętnik dotknięty bodaj dwa razy zakażeniem koronawirusem, pełen życzliwości dobry człowiek, co to chciałby dobrze zrobić wszystkim, ale nie wie jak. Ogranicza się więc do pustych apeli, z których nic wynikać nie może i do składania podpisów pod wszelkimi PiS-owskimi ustawami covidowymi.

4. Waldemar Kraska (lat 58)

Wiceminister zdrowia i zastępca Adama Niedzielskiego. Alarmista, który pierwszy wychodzi przed kamery, aby informować o szokujących liczbach nowych zakażeń. Autor strategii walki z V falą pandemii, która sprowadza się do zwiększenia paraliżu służby zdrowia i totalitaryzmu. Na konferencjach prasowych pełen troski o osoby w podeszłym wieku, które „masowo umierają na koronawirusa”. W praktyce autor przepisów o przymusowym testowaniu, twórca procedur bezpośredniego badania pacjenta powyżej 60 roku życia w POZ. Zwolennik sanitarnego zamordyzmu.

5. Czesław Hoc (lat 67)

Patriota, jeden z tych, co to sami oddadzą, byle swego nie ruszyć. Zwolennik apartheidu sanitarnego i przymusu szczepień ale – uwaga! – nie obejmującego posłów i senatorów. Wyszło to na jaw, gdy osobiście zagłosował przeciwko poprawce wprowadzonej przez komisję, którą kierował. Autor ustawy (druk 1846), który dawałby pracodawcy możliwość weryfikacji, czy jego pracownik zaszczepił się przeciwko koronawirusowi. Autor pomysłu wprowadzenia obowiązkowych szczepień dla określonych grup zawodowych.

6. Prof. Andrzej Horban (lat 70)

Przewodniczący Rady Medycznej przy Premierze Rządu RP. Niestrudzony i nieubłagany orędownik wszelkich zamordystycznych przepisów, zwłaszcza obowiązkowych szczepień i obowiązkowych certyfikatów covidowych. Od czasu Adolfa Hitlera i Hansa Franka nikt na ziemiach polskich z taką determinacją nie walczył o segregację na „lepszych” i „gorszych”. Współautor wszelkich, także najgłupszych pomysłów wprowadzanych pod pretekstem walki z COVID-19: lockdownów, zamykania szkół, kwarantann, testów, certyfikatów. Gdyby mógł, wysłałby wszystkich niezaszczepionych na bezludną wyspę, a wszystkich zaszczepionych do ponownego szczepienia, choćby jeden raz dziennie.

7. Paweł Grzesiowski (lat 58)

Przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw walki z koronawirusem. Podobnie jak jego kolega – Horban – zwolennik zamordyzmu, segregacji i przymusowych szczepień. Z uporem maniaka twierdzi w środkach masowego przekazu, iż szczepionki nie mają żadnych skutków ubocznych. Najgłośniejszy orędownik segregacji sanitarnej, autor sformułowania „wyszczepienie Polaków”. Doradzał obostrzenia nie tylko przeciwko konkretnym osobom, ale przeciwko regionom, w których „wskaźnik wszczepienia” jest wyjątkowo niski.

8. Włodzimierz Gut (lat 69)

Wirusolog, częsty gość mediów, w których wchodzi w rolę czołowego propagandzisty przeciwko amantadynie (naturalny lek zwalczający COVID-19). Podejrzewany, oczywiście niesłusznie, o nieformalne związki z koncernami farmaceutycznymi, popiera wszelkie przepisy sanitarystyczne, zwłaszcza certyfikaty i ograniczenia. Prywatnie niezwykle sympatyczny. Gdy występował jako ekspert w telewizji przed pandemią, budził sympatię.

9. Jarosław Kaczyński (lat 73)

Wicepremier do spraw bezpieczeństwa państwa, a przy tym skromny poseł z Żoliborza. W wywiadzie prasowym ogłosił, iż w trudnej sytuacji epidemicznej państwo będzie mogło sięgnąć po specjalne środki. Jak na razie, większe zagrożenie niż w szalejącej pandemii, widział w Romanie Giertychu, Ewie Wrzosek i senatorze Brejzie, bowiem ich telefony podsłuchiwały podlegające mu służby za pomocą systemu Pegazus. Kazał swoim posłom popierać wszystkie sanitarystyczne ograniczenia. Jego deklaracje o „specjalnych środkach” budzą przerażenie.

10. Mariusz Kamiński (lat 58)

Minister spraw wewnętrznych, któremu podlegają policja i służby specjalne. Autor zamordystycznych procedur wprowadzanych w polskiej policji, na podstawie których brutalnie traktowano osoby sprzeciwiające się terrorowi maseczkowemu. Od początku pandemii przejawia skrajnie zamordystyczne stanowisko, zachęcając funkcjonariuszy do stanowczych działań. Swoją nadgorliwością zepsuł wizerunek policji w społeczeństwie i zniechęcił samych policjantów do pełnienia służby.

11. Jacek Kurski (lat 57)

Prezes reżymowej telewizji. Niestrudzony szambiarz, który za pomocą programów informacyjnych TVP wylewa hektolitry medialnego kału na wszelkich przeciwników zamordyzmu sanitarnego. Sam jednak stawia się ponad wszystkimi. W niewyjaśnionych okolicznościach uzyskał zwolnienie z kwarantanny, aby pojechać na festiwal do Francji, choć zwykły śmiertelnik pod karą grzywny musiałby pozostać w domu.

Leszek Szymowski