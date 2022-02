„Jak się poszedłeś szprycować, to co podpisałeś”? Dr Ozdyk o odszkodowaniach za NOP-y [VIDEO]

Gościem Tomasza Sommera w najnowszym odcinku opublikowanym na kanale „Tomasz Sommer O” był ekspert Konfederacji Korony Polskiej ds. bezpieczeństwa dr Sławomir Ozdyk. Rozmowa dotyczyła m.in. NOP-ów czyli niepożądanych odczynów poszczepiennych.

– Zaczynają się próby otrzymywania odszkodawań za szprycę. Szprycfirmy oczywiście mówią, że ich to nic nie obchodzi, bo one mają podpisane z państwem, że mają immunitety i jakby coś, to trzeba by było iść do państwa, a państwo oczywiście twierdzi, że jak ktoś tam zawału dostał czy oślepł, no to z obiektywnych przyczyn, bo deszcz padał, albo była susza – powiedział w programie Tomasz Sommer.

– My szury, oszołommy, płaskoziemcy – pan redaktor i ja – my głąby, mówiliśmy coś takiego i wówczas jechano po nas, odżegnywano nas od wiary i czci. No, niestety coraz częściej pojawiają się przypadki ludzi, którzy idą do sądu, a firmy typu Pfizer mówią: „hola, hola! Just a moment! Tu jest umowa z Brukselą. Na podstawie tej umowy za NOP- odpowiedzialne są poszczególne państwa” – powiedział dr Sławomir Ozdyk.

Ekspert tłumaczył dalej, że ciężko jest wywalczyć odszkodowanie od państwa.

– Jeżeli 13-latek stracił praktycznie wzrok, mało mu zostało, jakiś tam malutki procent, i wystąpiono do sądu, to Pfizer powiedział: „Nie, nie, nie. To nie my. To po pierwsze nie my, tylko rząd francuski”. Ale rząd francuski zaraz odbije piłeczkę: „[…] hola, hola, hola! Jak poszedłeś się szprycować, to co podpisałeś”? – zapytał Ozdyk.

– Zgodę! – odpowiedział Tomasz Sommer.

– No, zgodę podpisałeś! Koniec kropka. Sam się zgodziłeś na to, aby tę szprycę przyjąć, więc co ty chcesz od państwa polskiego, czy od państwa francuskiego? – zapytał gość Tomasza Sommera.

W całej dyskusji poruszono jeszcze wiele ciekawych tematów: