Kompletna kompromitacja polityk! „Gestapo” czy „gazpacho”? [VIDEO]

Polityk Konserwatystów pomyliła nazwę niemieckiego „Gestapo” z hiszpańską zupą „gazpacho”. Republikanka Marjorie Taylor Greene z Georgii w środę 9 lutego stała się z tego powodu obiektem internetowych kpin.

Chciała skojarzyć z metodami Gestapo działania szefowej Izby reprezentantów Demokratki Nancy Pelosi, podczas wystąpienia na kanale One America News.

Porównała tam wsadzanie do więzień uczestników demonstracji na Kapitolu z 6 stycznia 2021 roku do systemu „Gułagu”.

Dalej porównała jeszcze działania szefowej izby Nancy Pelosi, która „szpieguje członków Kongresu”, do…„policyjnego gazpacho”.

Przejęzyczenie, które pomieszało policję polityczną III Rzeszy i hiszpański chłodnik warzywny, dało asumpt do kpin i żartów.

Hiszpański szef kuchni José Andrés, który popularyzuje tapas w Stanach Zjednoczonych, zaproponował np. Republikance poczęstunek gazpacho w jednej z jego restauracji w Waszyngtonie.

Taylor Greene wybrnęła jednak z kłopotu z pewną dozą humoru i autoironii. Napisała w odpowiedzi: „żadnej zupy dla tych, którzy nielegalnie szpiegują członków Kongresu, oni zostaną wrzuceni do… gulaszu”. Doszło tu dodatkowo do gry słów i podobieństwa „gulaszu” z „gułagiem”…

