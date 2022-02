Patryk Jaki: żałuję, że głosowałem na Andrzeja Dudę i namawiałem do tego innych

Patryk Jaki, czyli europoseł Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, pisowskiego koalicjanta, żałuje, że wyborach prezydenckich poparł Andrzeja Dudę – podaje rp.pl. Jaki obraził się na Dudę z powodu jego projektu ustawy o SN.

– Czy Polska może być silnym państwem, kiedy władztwo nad naszym sądownictwem zostanie przekazane do Brukseli? To mniej więcej tak samo, jak próbować sobie wyobrazić, czy Niemcy mogą być silnym państwem, jeżeli władztwo nad ich sądownictwem zostałoby przekazane np. do Polski albo do innego państwa. Czy to jest w ogóle możliwe? – pyta Jaki.

– Pan prezydent zgadza się z Platformą Obywatelską, ponieważ chcę zaproponować mechanizm weryfikacji sędziów. Zgadza się z nimi, że mogą być źle wybrani, bo rządzi PiS i dlatego oni są źle wybrani i za PiS-u mogą być wątpliwości co do właściwej podstawy prawnej, na podstawie której ci sędziowie zostali wybrani – kontynuował.

– Przypomnijmy sobie, kto stworzył tą podstawę prawną. Ministerstwo Sprawiedliwości, w którym jeszcze swego czasu pracowałem, przygotowało projekty reformy sądownictwa, które rzeczywiście szły bardzo daleko, tworzyły mały Sąd Najwyższy. Sprawiłyby, że wiele tych osób, które dzisiaj państwo oglądacie, nie orzekałoby w tym sądzie. Pan prezydent, co zrobił? Zawetował tę ustawę. Nie ma żadnych ustaw Ministerstwa Sprawiedliwości. W zamian za to zaproponował swoje ustawy. Wszystkie te ustawy, o które toczy się spór z Brukselą, to są ustawy pana prezydenta. Teraz pan prezydent mówi, że są wątpliwości co do podstawy prawnej, na której zostali powołani sędziowie i cały ten system może być wadliwy. Czyli co pan prezydent mówi? Że sam stworzył złe podstawy prawne – powiedział europoseł.

– Pan prezydent powiedział, że po raz kolejny uratował Polskę. Ponieważ to był jego ustawy, to uratował Polskę sam przed sobą. Gratuluję konsekwencji.

– To spowoduje w Polsce niespotykane, niewidziany od dekad chaos. O to dokładnie Komisji Europejskiej i Niemcom chodzi, żeby Polska została tak osłabiona, żeby nie mogła już fikać. Kto nam to wszystko gotuje? To wszystko zgotował nam prezydent Andrzej Duda. Jest mi wstyd za to, że na niego głosowałem i że namawiałem, chociaż widziałem jego słabości. Widziałem już, że jest głównie odpowiedzialny za to, że ten pomysł związany z reformą sądownictwa się nie udał. On nie dość, że go przerwał, to jeszcze zaproponował własne ustawy, które – mówiąc delikatnie – nie były najmądrzejsze, bo sam je kwestionuje – wskazywał Jaki.

– Jeżeli ktoś proponuje, jest jeszcze w dodatku prawnikiem, proponuje tego typu ustawę, to jak to można nazwać? Osłabianie własnego państwa, wprowadzanie chaosu, nie pierwszy raz zresztą, jak proszę państwa, można nazwać? Zdradą, jak piszą niektórzy? To jest pytanie retoryczne – wskazywał.

Źródło: rp.pl