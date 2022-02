Restrykcje znikną, ale my musimy pamiętać, kto je wprowadził. Warzecha chce powołania komisji śledczej [VIDEO]

Znany prawicowy publicysta, Łukasz Warzecha, zaapelował w Polsat News, by mimo odwoływanych obostrzeń nie zapominać, kto przez dwa lata wprowadzał rozwiązania w wyniku których wiele osób poniosło śmierć, zszargało sobie psychikę lub popadło w ruinę.

Łukasz Warzecha na pytanie o to, czy jest zadowolony ze znoszenia restrykcja odpowiedział, że „trochę tak”.

– Ale bardzo to bym nie przesadzał dlatego, że to się po prostu wszystko dzieje za późno, a tych dwóch lat nikt nam nie odda – powiedział dziennikarz.

– Najbardziej jestem zadowolony z tego, co jakoś tak nam zostało trochę po łebkach omówione, czyli koniec kwarantanny z kontaktu – powiedział dziennikarz.

Publicysta stwierdził, że był to „niesamowity absurd, który powodował, że kilkaset tysięcy Polaków nie mogło normalnie funkcjonować będąc zupełnie zdrowymi”.

Warzecha nie chce jednak, by Polacy zapomnieli o winnych tego całego zamieszania.

– Zakończą się te restrykcje i co? Mamy po prostu iść dalej? Przecież decyzje między innymi pana ministra Niedzielskiego spowodowały konkretne skutki. Warto by było porozmawiać o tym, w jak dramatycznym stanie jest psychiatria dziecięca, jak dramatycznie w ciągu ostatnich dwóch lat wzrosła liczba prób samobójczych małoletnich, w jakim stanie w ogóle jest służba zdrowia, w której pacjenci niecovidowi byli jakimiś natrętami, którzy się tam czegoś domagają, a teraz zaczyna się mówić o tym, że to oni sami się nie zgłaszali, więc to w zasadzie jest ich wina – mówił Warzecha,

– Co z przedsiębiorcami, którzy byli karani na podstawie rozporządzeń, co sądy później masowo te kary uchylały, również jeżeli chodzi o kary wobec osób fizycznych. No to jest bagaż tych dwóch lat – powiedział publicysta.

Dziennikarz zastanawia się „czy ktoś w końcu nas przeprosi”?

– Uważam, że tego nie można po prostu tak zostawić. To znaczy trzeba tych, którzy są odpowiedzialni za to, co się działo w ciągu ostatnich dwóch lat, trzeba by ich po prostu rozliczyć – apeluje Łukasz Warzecha.

Dziennikarz powiedział, iż uważa „że powinna w tej sprawie powstać w przyszłym Sejmie komisja śledcza”.