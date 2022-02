Skąd przyszła inflacja? Morawiecki mówi seniorom, że „z zagranicy”, ale rząd ich obroni

Premier pisowskiego rządu w Warszawie, Mateusz Morawiecki, w swojej odezwie do seniorów stwierdził, że inflacja przyszła z zagranicy, ale rząd obroni ich przed nią programami socjalnymi.

Seniorzy w Polsce są najliczniejszą grupą, która głosuje na Prawi i Sprawiedliwość. Jednocześnie to również oni znajdują się wśród osób, które najmocniej ucierpią na inflacji i kryzysie, który PiS sprowadził na Polskę socjalnym rozdawnictwem i covidowymi lockdownami.

Pisowscy rządzący zdają sobie z tego sprawę i robią wszystko, żeby nie dopuścić, by ta grupa w nich zwątpiła. Dlatego Mateusz Morawiecki, szef rządu centralnego w Warszawie, tłumaczy seniorom, że to w zasadzie nie jest wina PiS-u, ta cała inflacja, tylko jakiejś „zagranicy”, ale na szczęście PiS ich obroni. Jak? Ano kolejnym programami socjalnymi.

– Nasi drodzy seniorzy, nasi dziadkowie i babcie, doskonale rozumiemy Wasze obawy związane z inflacją, która przyszła z zagranicy. Wprowadziliśmy dodatki osłonowe. Dla rodziny emeryckiej jest to dodatkowo rocznie ok. 600 zł, żeby złagodzić inflację – przekazuje Mateusz Morawiecki zwracając się do emerytów.

Niestety, wiele wskazuje na to, że taka propaganda trafia do seniorów, bo z wielu badań wynika, że to właśnie oni najbardziej ślepo wierzą we wszystkie działania państwa – od tych covidowych po ekonomiczne.

Źródło: NCzas