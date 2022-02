Trener reprezentacji Francji wyciągnie konsekwencje wobec piłkarza. Nie uwierzysz, co zrobił [VIDEO]

Trener francuskiej reprezentacji Deschamp wywołany do tablicy przez organizację obrony praw zwierząt Peta, stwierdził, że był zszokowany, a czyn zawodnika był niedopuszczalny. Dodał, że weźmie to wydarzenie pod uwagę przy następnej selekcji kadry.

Kurt Zouma zagrał dotąd w reprezentacji 11 razy. Zapewne w najbliższym spotkaniu towarzyskim z Wybrzeżem Kości Słoniowej rzeczywiście nie wystąpi, nie jest jednak tak kluczowym zawodnikiem reprezentacji jak np. Karim Benzema.

Ten brał udział w szantażowaniu kolegi z reprezentacji Valbueny seks-taśmami. Do kadry jednak wrócił w 2021, bo był potrzebny na Euro.

Deschamps na antenie France 3, zaraz po meczu Nice-Marseille w Pucharze Francji, nie powiedział wprost, czy powoła obrońcę West Ham na kolejne mecze The Blues. Stwierdził:

„nie jestem prokuratorem, ale jestem trenerem, który dokonuje wyborów na podstawie różnych kryteriów. Mogło się przydarzyć, że gracze, którzy popełnili błędy, przez jakiś czas nie byli powoływani”.

Zouma ma już jednak i inne problemy. Skurczyły mu się m.in. dochody, bo Adidas rozwiązał z nim umowę, a dodatkowo klub nałożył najwyższą możliwą karę finansową (dwutygodniowe zarobki) w wysokości ok. 300 tys. euro.

Na tym nie koniec, bo w Anglii 200 tys. osób zażądało podjęcia wobec piłkarza kroków prawnych. Podczas meczu West Ham z Watford towarzyszyły mu gwizdy. Zapewne najmniej zabolało Zoumę zabranie mu z domu dwóch kotów. Może będzie jednak trenować kopnięcia po prostu na piłce…

W obronie piłkarza wystąpił prezes francuskiej federacji Noël Le Graët. Skrytykował „głupi i paskudny akt przemocy”, ale dodał, że „nigdy wcześniej nie można było nic złego powiedzieć o Kurcie Zoumie, który wręcz przeciwnie, jest chłopcem znanym z szacunku i pozytywnego myślenia. (…) Mam nadzieję, że wyciągnie z tego właściwą lekcję” – dodał prezes.

A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat.

It’s absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j

— Emily Hewertson 🇬🇧 (@emilyhewertson) February 7, 2022